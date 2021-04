111ème Vendredi : Le Hirak se poursuit à Bejaia

Les manifestants de la ville de Bejaia ont, sans surprise, fait acte de présence ce vendredi, soit la 111ème semaine du Hirak.

En effet, la ville de Bejaia a été témoin d’une déferlante humaine, ce vendredi 02 avril 2021, qui correspond au 111ème vendredi depuis le début des manifestations populaires et pacifiques du Hirak, ce qui correspond au 22 février 2019. Les manifestants, fidèles à leurs habitudes, sont sortis en grand nombre dans le but de faire valoir leurs revendications, qui consistent à l’instauration d’un état civil, libre et démocratique, assurant l’égalité et la justice.

Les manifestants béjaouis, brandissant plusieurs drapeaux algériens et berbères, font ainsi part de la situation critique en Algérie, et, à travers cette série de marches, espèrent véhiculer un changement radical au sein du pays, et le départ des personnalités actuelles du système politique algérien.

Affichant une détermination similaire à celle des premières semaines de manifestations, les hirakistes de la ville de Bejaia scandent haut et fort « Tahya el Djazair », soit vive l’Algérie, ainsi que le slogan « Algérie libre et démocratique », ou encore « Etat civil non militaire ».

Accompagnés de plusieurs banderoles et pancartes, les manifestants expriment à travers ces dernières leurs revendications, et exhortent le gouvernement algérien à laisser la place au changement, qui inclut l’instauration d’une nouvelle Algérie, régie par une réelle démocratie.