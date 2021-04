111ème Vendredi du Hirak : Une forte mobilisation à Bouira

Le 111ème vendredi a été marqué par des manifestations populaires et pacifiques au niveau de la wilaya de Bouira.

En effet, lors de la 111ème semaine du Hirak populaire algérien, les habitants de la wilaya de Bouira sont sortis, à l’instar de plusieurs autres wilayas dont Alger, Bejaia et Tizi Ouzou, manifester de manière pacifique, dans le seul et unique but d’exprimer le ras-le-bol du peuple algérien, mais également de faire valoir leurs revendications, toujours les mêmes depuis le début du mouvement populaire, soit le 22 février 2019.

Sortis en grand nombre, les manifestants locaux font part de leur désir de liberté et de changement à travers des slogans qui sont scandés haut et fort par la totalité de la population. Parmi ces slogans figurent » Le pouvoir au peuple « , » Un état civil non militaire « , » Vive l’Algérie » et plusieurs autres, dont l’objectif est de réclamer le départ du système gouvernemental actuel, et de procéder à un changement radical en Algérie.

Accompagnés de drapeaux algériens et berbères, les manifestants de Bouira, sortis en grand nombre, affichent une fois de plus leur détermination et leur engagement vis-à-vis de leur pays. Outre les drapeaux, les hirakistes ont également brandi une multitude de banderoles, pancartes et affiches aux différents messages. Parmi celles-ci figure une affiche citant le Congrès de la Soummam. L’affique en question évoque » Un Etat algérien sous la forme d’une république démocratique et sociale et non la restauration d’une monarchie ou d’une théocratie révolue « .