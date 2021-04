111ème Vendredi du Hirak : Les manifestations se poursuivent à Alger

Les manifestants de la ville d’Alger ont encore fait parler d’eux, lors de ce 111ème vendredi du Hirak.

En effet, les rues de la capitale algérienne ont été le témoin d’une grande mobilisation populaire, à l’occasion de la 111ème semaine du Hirak. A travers ces marches pacifiques, la population algéroise fait part de la situation critique sur la totalité du territoire national ainsi que de son ras-le-bol.

A travers des chants, les hirakistes martèlent le pouvoir politique algérien, et font ainsi part de leurs revendications, qui demeurent similaires depuis le début des manifestations populaires, soit depuis le 22 février 2021. Le principal slogan, « Etat civil non militaire », se fait entendre à travers les rues de la capitale. En effet, une des principales revendications des manifestants algériens est l’instauration d’un Etat civil, régie par une démocratie digne de ce nom. Outre ce dernier, le slogan « Les généraux, à la poubelle » se fait également entendre à travers les rues d’Alger.

Les manifestants algérois appellent également au départ de la classe politique gouvernante actuelle, et à un changement radical au sein du gouvernement, dans le but d’instaurer une Algérie nouvelle, régie par les principes de la démocratie, et dotée d’une justice indépendante. Outre de nombreux drapeaux nationaux, les manifestants de la wilaya d’Alger sont accompagnés d’une multitude de banderoles et de pancartes, dans lesquelles ces derniers expriment leurs ras-le-bol, avec différentes approches.