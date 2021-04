111ᵉ mardi du Hirak : marche empéchée a Tizi Ouzou

Des centaines de manifestants du Hirak, mouvement populaire en Algérie, ont tenté de défiler ce mardi dans la wilaya de Tizi Ouzou dans le cadre du 111 ᵉ mardi du Hirak estudiantin, mais ils ont été rapidement dispersés par la police, a-t-on constaté.

Les protestataires qui se sont rassemblés vers 11 h devant le portail de l’Université Mouloud Mammeri, ont été empêchés par la police de poursuivre en direction de la ville, et du lieu de ralliement emblématique du mouvement prodémocratie (la place de L’Olivier).

En effet, un important dispositif des forces anti-émeutes a cerné la foule avant même qu’elle n’entame la marche, les protestataires empêchés d’avancer par un important dispositif de sécurité, ont continué à crier leur ras-le-bol, et hissé des pancartes et scandé des slogans reflétant les revendications du mouvement populaire, réitérant leurs exigences pour instaurer « une nouvelle république », « la libération des détenus d’opinions » et « l’instauration d’un État de droit et de justice ».

Cordon policier contourné

Ces derniers se sont ensuite regroupés devant le portail de Hasnaoua en scandant leurs slogans hostiles au pouvoir en place tout en dénonçant l’interdiction de la marche, des chansons engagées ont été chantées par les présents qui ont appelé au changement du système.

Quelques minutes plus tard, les manifestants ont tenté de dévier le chemin de la marche en se dirigeant vers la Tour pour contourner le cordon policier déployé afin de les empêcher d’emprunter l’itinéraire habituel de la marche.