110 milliards de centimes saisis : coup de filet magistral du SCLCO contre un réseau de fraude

Le Service central de lutte contre la criminalité organisée (SCLCO) a porté un coup dur à la criminalité économique en démantelant, la semaine dernière, un important réseau criminel composé de 18 personnes. Parmi les membres figuraient des commerçants ainsi que des employés dans des institutions bancaires et administratives. Cette opération d’envergure a permis la récupération de plus de 110 milliards de centimes issus de saisies et de revenus provenant d’activités illégales.

Selon le communiqué officiel du SCLCO, ce réseau était spécialisé dans la falsification de documents et l’utilisation de faux dans des transactions commerciales. Il s’adonnait également à une évasion fiscale méthodique et organisée. Les membres du réseau avaient mis en place des procédés sophistiqués pour tromper les services de contrôle et masquer leurs activités frauduleuses.

Une enquête partie du commerce illégal du tabac

L’enquête a démarré après l’exploitation minutieuse d’informations indiquant l’existence d’un réseau actif dans le commerce du tabac dans plusieurs wilayas de l’Ouest du pays. Les investigations ont révélé que les suspects créaient des sociétés fictives afin de couvrir leurs opérations. Ils falsifiaient des documents administratifs et commerciaux et échappaient volontairement au contrôle des impôts.

Les enquêteurs ont également mis au jour un système de blanchiment d’argent bien structuré. Les revenus issus des activités criminelles étaient investis dans des secteurs comme l’immobilier et le commerce de véhicules. L’objectif était de dissimuler l’origine illégale de l’argent et de le rendre difficile à tracer. Dans ce cadre, plus de 35 milliards de centimes en espèces ont été directement récupérés.

D’importantes saisies matérielles

Au cours de cette opération, les équipes du SCLCO ont mené d’importantes saisies. Les services de sécurité ont récupéré plus d’un million 363 mille paquets de cigarettes, ainsi que 3 500 unités de tabac à chiquer. Les autorités ont par ailleurs saisi quarante-cinq véhicules de différents types. S’y ajoutent des ordinateurs portables et des cachets appartenant à des institutions bancaires et administratives. La valeur totale des biens récupérés dépasse les 80 milliards de centimes.

À l’issue de l’enquête préliminaire, l’ensemble des suspects a été présenté devant le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier de Sidi M’hamed, à Alger. Ils devront répondre de plusieurs chefs d’accusation, notamment la fraude, le faux et usage de faux, l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent.

Cette opération confirme, une nouvelle fois, la volonté des autorités de lutter fermement contre les réseaux criminels organisés qui nuisent à l’économie nationale. Les services de sécurité poursuivent leurs investigations afin d’identifier d’éventuelles ramifications de ce réseau. Les autorités appellent à la vigilance et rappellent que la lutte contre la criminalité financière demeure une priorité nationale.