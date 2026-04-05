110 M de dollars en jeu : Tebboune accélère la traque de l’argent détourné lors du Conseil des ministres

Dans un contexte marqué par les enjeux économiques et agricoles, le Conseil des ministres s’est réuni sous la présidence d’Abdelmadjid Tebboune. Cette rencontre a permis d’aborder des dossiers importants, notamment la récupération de fonds détournés à l’étranger et la préparation de la prochaine campagne de récolte.

Parmi les principaux points à l’ordre du jour figure la question de la récupération des fonds transférés illicitement à l’étranger. Le Conseil des ministres a ainsi examiné les résultats obtenus dans le cadre de la coopération avec la Suisse.

En effet, le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines a présenté un exposé sur le dossier de la récupération des fonds détournés, faisant état de 33 commissions rogatoires adressées à la Confédération suisse, dont 20 dossiers ont été examinés et acceptés, 4 d’entre eux, liés aux fonds détournés et gelés, ayant été définitivement traités à ce jour. En vertu de ces procédures, plus de 110 millions de dollars seront restitués à l’Algérie.

Ahmed Attaf a ainsi annoncé que l’Algérie devrait récupérer plus de 110 millions de dollars. Cette avancée témoigne des efforts engagés par les autorités pour rapatrier les fonds détournés et renforcer la transparence financière.

Au terme de l’exposé, le président Tebboune a adressé ses remerciements à la Confédération suisse et au Royaume d’Espagne pour la récupération par l’Algérie des fonds détournés.

Agriculture : cap sur une saison de récolte réussie

Le secteur agricole a également occupé une place centrale lors de cette réunion. Le président de la République a insisté sur la nécessité de préparer la saison des récoltes dans les meilleures conditions.

Il a ainsi demandé au ministre de l’Agriculture de mobiliser tous les moyens nécessaires afin d’assurer le bon déroulement de cette période clé pour les agriculteurs et pour la sécurité alimentaire du pays.

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Dans ce cadre, Abdelmadjid Tebboune a ordonné la mise en place d’une stratégie précise en matière de mécanisation agricole. L’objectif est d’améliorer les rendements et de moderniser les pratiques du secteur.

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Le chef de l’État a également insisté sur l’importance d’une distribution efficace et équitable du matériel agricole dès le lancement de la campagne de récolte, afin d’éviter tout retard.

À travers ces orientations, les autorités affichent une double priorité : renforcer la gouvernance économique en récupérant les fonds détournés, et soutenir le secteur agricole pour garantir la sécurité alimentaire.

Cette réunion du Conseil des ministres illustre ainsi la volonté de bâtir une économie plus transparente et plus performante, tout en répondant aux attentes des citoyens.

Algérie – Suisse : vers un partenariat renforcé entre mémoire et coopération

En visite officielle à Berne, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, avait tenu des entretiens approfondis avec Ignazio Cassis. L’annonce de la mise en place d’un nouveau mécanisme institutionnel destiné à structurer et développer davantage les relations bilatérales avait également marqué cette rencontre.

L’objectif était de consolider le dialogue politique, d’enrichir le cadre juridique régissant les échanges et de stimuler la coopération économique autour de secteurs stratégiques.

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Les deux responsables avaient également échangé sur plusieurs dossiers d’actualité internationale, notamment les tensions persistantes au Moyen-Orient et l’instabilité dans la région du Sahel. Par ailleurs, la dimension historique avait occupé une place importante lors de cette visite, avec un rappel du rôle joué par la Suisse durant la guerre de libération algérienne, notamment en tant que facilitateur des Accords d’Évian.

Les deux parties avaient souligné que cet héritage commun constitue un levier essentiel pour bâtir une relation moderne, fondée sur la coopération, la confiance et des intérêts partagés.