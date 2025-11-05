11 supporters jugés pour agression contre les forces de l’ordre

Récemment, les services de police d’El-Harrach ont arrêté onze supporters de l’USM El-Harrach pour leur implication dans des actes de désordre public et un rassemblement non autorisé devant le siège du club. Cet acte de vandalisme s’est produit lors de la diffusion d’un match sur écran géant.

L’arrestation a eu lieu suite à un rassemblement devant le siège du club. Les autorités ont justifié leur intervention par des actes de vandalisme et de non-respect des lois en vigueur. La tension était palpable, les supporters se sont rassemblés en masse pour suivre le match sur écran géant.

La situation a dégénéré, ce qui a nécessité l’intervention des forces de l’ordre afin de rétablir l’ordre et d’assurer la sécurité de tous.

Débordements et affrontements avec les forces de l’ordre : le récit des faits

Les forces de l’ordre sont intervenues après que des supporters ont provoqué des troubles et des débordements, y compris en agressant les agents. Les onze individus ont été conduits au commissariat, puis présentés devant le procureur de la République près le tribunal d’El-Harrach, qui a ordonné leur placement en détention provisoire.

Ils sont poursuivis pour outrage et violence verbale à l’encontre de fonctionnaires de police dans l’exercice de leurs fonctions, refus d’obtempérer malgré les sommations, ainsi que pour attroupement non armé. Les charges retenues contre les supporters sont lourdes et pourraient entraîner des peines sévères.

Les supporters ont nié les faits

Les prévenus, détenus à l’établissement pénitentiaire d’El-Harrach, ont comparu hier en déféré. Entendus, ils ont tous ont nié les faits qui leur sont reprochés, affirmant ne pas avoir participé à des actes de désordre public ni à une agression contre les forces de l’ordre.

Le représentant du Trésor public, constitué partie civile, a réclamé 500 000 DA de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Cette demande vise à compenser les dégâts causés par les incidents lors du rassemblement.

Verdict : Peines avec sursis et amendes pour les supporters de l’USMH

Le procureur de la République a requis trois ans de prison ferme assortis d’une amende de 100 000 DA contre chacun des accusés. Cette réquisition a été perçue comme une volonté de sévir face aux actes de violence et de désordre public.

Après délibération, le tribunal a finalement condamné les onze supporters à deux mois de prison avec sursis et 20 000 DA d’amende, ass 100 000 DA de dédommagement au Trésor public.

