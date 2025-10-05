1,1 M € en montres de luxe volées à un prince qatari : fin de cavale pour un Algérien à Roissy

Après une longue enquête de plusieurs mois, la Brigade de répression du banditisme en France (BRB) a arrêté un Algérien de 44 ans, dont le passé est chargé de vols à travers l’Europe. Ce dernier a été rapidement condamné à Paris pour avoir dérobé quatre montres d’une valeur totale d’un million d’euros, appartenant à un prince qatari.

C’est à l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle que s’est achevée une traque de plusieurs mois. Dimanche 28 septembre, les policiers de la BRB ont mis la main sur leur suspect, directement au terminal E. Pour les enquêteurs, le lieu de l’arrestation n’était apparemment pas une surprise.

Les enquêteurs traquaient ce voleur de montres de luxe et adepte des voyages depuis le 3 avril 2025. Son coup de maître ? Dérober une petite valise contenant quatre montres de luxe d’une valeur totale de 1.1 million d’euros. La scène s’est déroulée dans un TGV reliant Genève à Paris. Profitant d’un arrêt à Bourge-en-Bresse, le voleur a subtilement dissimulé le bagage dans une valise plus grande avant de s’échapper. Le propriétaire, un prince qatari, a assisté impuissant au vol de ses montres précieuses.

Le suspect connu en Europe sous 11 identités différentes

S’appuyant sur les images de vidéosurveillance et plusieurs témoignages, les enquêteurs ont pu reconstituer le trajet du suspect. Après être descendu du train, l’homme a immédiatement pris un autre train en direction de Lyon-Part-Dieu. Sans tarder, il a ensuite poursuivi sa fuite vers le nord, montant à bord d’un TGV à destination de Bruxelles.

Comme souvent, c’est son téléphone qui l’a trahi et l’a mené à son arrestation. En recoupant les lignes ayant borné sur les différents trajets du voleur, les enquêteurs du BRB ont isolé son numéro. L’analyse de cette ligne a révélé que son utilisateur était un voyageur fréquent, effectuant notamment des vols réguliers vers l’Algérie.

Par ailleurs, la consultation des listings des compagnies aériennes a permis de mettre un nom sur ce numéro : celui d’un Algérien de 44 ans, déjà fiché par la police pour un vol commis dans un avion.

Deux ans de prison et dix ans d’interdiction du territoire français

Lors de l’arrestation du suspect à l’aéroport de Roissy par la BRB, les policiers ont découvert 4 500 euros en liquide, une somme attendue compte tenu de son profil. Plus intéressant, le relevé de ses empreintes a révélé que l’homme est recherché aussi en dehors de la France. Il est connu sous onze identités différentes à travers l’Europe, notamment pour des vols en Belgique et en Allemagne. Il fait d’ailleurs l’objet d’une fiche de recherche active en Allemagne.

Jugé en comparution immédiate après sa garde à vue, l’Algérien de 44 ans a été condamné mercredi 1ᵉʳ octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Paris à deux ans de prison avec mandat de dépôt. La peine comprend également une interdiction du territoire français, selon le parquet.

