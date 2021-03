11 aprés, Koffi Kodja revient sur le match Algérie-Égypte en 2010

Qui sen souvient pas, 4 buts encaissés, 3 cartons rouges et un sentiment d’injustice. Voilà le lourd tribut payé par l’Algérie face à une Égypte beaucoup trop pharaonique (4-0), lors de la demi finale de la coupe d’Afrique des nations en 2010.

Néanmoins, lors de ce fameux matche, la prestation de M.Koffi Kodja Bonaventure fait peine à voir, les Algériens se demandent encore, pourquoi la Confédération Africaine de Football a-t-elle confié une rencontre d’aussi haute importance à un arbitre au lourd passé ?.

En effet, face à une belle et grande équipe égyptienne globalement supérieure, la lourde défaite se justifie également par les décisions prises par cet arbitre, les expulsions très sévères de Halliche et Chaouchi n’ont, quant à elles, pas vraiment aidé le sélectionneur des Verts Rabah Saadane.

Un penalty litigieux, un rouge infligé à Halliche suite à des réclamations égyptiennes ou encore un manque de pédagogie en fin de rencontre, décidant d’expulser Chaouchi pour une petite semelle.

Tant de questions qui restent sans réponse, 11 ans après cette lourde défaire, Koffi Kodja reste encore l’ennemi numéro 1 des Algériennes qui n’arrivent toujours pas à digérer ce match, et la lourde défaite.

Koffi Kodja : « J’ai arbitré honnêtement »

Dans un reportage réalisé par Echourouk, l’arbitre de ce match, le béninois Koffi Kodja Bonaventure revient pour la première sur sa prestation, dans ce fameux match, affirmant qu’il a arbitré avec beaucoup d’honnêteté

« Le match était très difficile, c’est une demi-finale de la CAN, entre deux équipes qui se connaissent bien, elles se sont rencontrés deux fois dans la même année, la tension était déjà la, ont m’a choisi pour arbitrer ce match, et je pense avoir tiré mon épingle du jeu, j’ai tout fait pour bien arbitrer ce match et je l’ai fait honnêtement, j’ai appliqué les règles du jeu, mais la perfection n’est de ce monde », a-t-il révélé.

Affirmant qu’il ne voulait plus parler de ce match, Koffi Kodja a ajouté, « Je savais que ce match serait très difficile, après tout ce qui s’est passé aux éliminatoires de la coupe du monde, mais j’ai pris ce match-là avec beaucoup de professionnalisme, un arbitre ne doit pas avoir peur d’une rencontre ».

Pour conclure l’arbitre béninois a déclaré, » ça était l’un des matches les plus difficiles que j’ai arbitré de ma carrière, je crois avoir donné le meilleur de moi-même, et aujourd’hui je peux vous dire que je suis vraiment fier d’avoir arbitré ce match d’Algérie Égypte en demi-finale de la CAN ».