109e mardi du Hirak : Les étudiants battent le pavé à Alger

Des universitaires de la wilaya d’Alger ont pris part, ce mardi à leur 109ème marche pacifique hebdomadaire du Hirak pour appuyer les revendications du mouvement populaire exigeant notamment le changement radical du système et le départ de tous ses symboles,

S’ébranlant à partir la place des Martyrs, les étudiants ont parcouru les principales artères menant vers la place de la Grande Poste où nombre de citoyens les ont rejoint, munis de pancartes portants de divers messages telles que “Algérie libre et indépendante“, ” Systéme dégage”, Trahlou ga3″.

Les manifestants ont également scandé des slogans appelant à la satisfaction des revendications du peuple algérien, à savoir, la rupture avec le systéme actuel et ses pratiques, ils ont mis en exergue leur volonté d’aller vers un État de droit et ses corollaires que sont “l’indépendance de la justice”, et la “liberté de la presse”.

Plusieurs carrés ont, pour leur part reproduit, à cor et à cri, des slogans favorables à “l’institution d’un État civil, et non militaire” et au “départ des figures de proue du système politique actuel”.

Cette marche du mardi 109, a été caractérisée par un recul du nombre des éléments de la Sûreté en comparaison aux marches précédentes, elle s’est déroulée dans un calme, sans incident à signaler.