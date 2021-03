108e vendredi du Hirak : Des foules nombreuses défilent à Béjaïa

Des foules nombreuses et immenses prennent possession du centre de la wilaya de Béjaïa à l’occasion des manifestations du vendredi 108 du Hirak.

Dès l’après midi de cette journée du vendredi, 12 mars, des centaines, voire des milliers de personnes, ont commencé à se rassembler au niveau des places les plus névralgiques de la ville de Béjaïa, notamment l’esplanade de la Maison de la culture.

Les manifestants ont commencé à défiler calmement à l’occasion du 108e vendredi du Hirak entonnant les traditionnels slogans du mouvement populaire réclamant un changement du système, le départ du régime pouvoir en place et la rupture avec l’ancien régime.

La revendication fondamentale du «départ du système» étant la même, sont «recadrés» à la lumière de l’actualité. Il n’a pas échappé aux manifestants de faire place, à ce propos, au sujet d’actualités qui est l’annonce des élections législatives et locales, réitérant leur rejet catégorique a ce qu’ils considèrent de (mascarades) ces deniers ont scandé, » Makach inikhabat maa L3issabat).

Et comme à chaque manifestation du Hirak, les protestataires ont été munis de pancartes et de banderoles qui soulignent particulièrement l’attachement à la revendication principale du Hirak : « Un Etat civil et non militaire ».