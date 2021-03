108e vendredi : Début de la manifestation du Hirak à Alger

Les manifestations populaires du Hirak ont encore eu lieu à l’occasion du vendredi 12 mars 2021 au niveau de la wilaya d’Alger.

Présents en grand nombre dans les rues de la capitale de l’Algérie, notamment après la prière du vendredi, le peuple algérien affiche une fois de plus sa détermination à continuer ce mouvement pacifique, dont les revendications n’ont pas changés depuis son début, soit le 22 février 2019.

En effet, les manifestants, brandissant une multitude de drapeaux algériens et berbères, continuent d’exhorter les figures de l’ancien système politique algérien à laisser leurs places et à l’application d’un état civil régi par une véritable démocratie.

A l’occasion de la 108 ème semaine du Hirak pacifique algérien, la population algérienne a scandé une multitude de slogans, appelant à travers ces derniers un changement radical.

Des manifestations également à Tizi Ouzou

Une grande mobilisation populaire a également eu lieu dans la wilaya de Tizi Ouzou, dans le cadre de la 109 ème semaine du Hirak algérien, soit le 3 ème vendredi de suite après le confinement, faisant partie de la stratégie préventive dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la covid-19. Les citoyens de cette même ville, à l’image de ceux de la capitale, ont brandi plusieurs banderoles et pancartes, dans le but d’exprimer les revendications de ces derniers vis à vis du système politique actuel, et de sa politique de gestion.

Accompagnées de drapeaux algériens et berbères, ceux-ci symbolisant à la fois l’union de toutes les différentes classes sociales dans un but commun, mais également le désir de retrouver un jour une souveraineté du pays, qui sera établie à partir d’une démocratie transparente et juste. Autrement dit » Une Algérie libre et indépendante », comme l’ont scandé haut et fort les manifestants aujourd’hui.