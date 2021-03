108 vendredi du Hirak : Manifestations dans plusieurs wilayas

Les manifestations hebdomadaires du mouvement de contestation Hirak se poursuivent en Algérie, des milliers de personnes se sont rassemblées à cette occasion dans plusieurs villes du pays, ce 12 mars.

Le Hirak, mouvement populaire qui a éclos le 22 février 2019 pour revendiquer un changement radical en Algérie semble reprendre toutes ses forces, en effet ce vendredi 12 mars, la mobilisation était forte dans plusieurs wilayas du pays et le hirak ne semble pas avoir perdu de ses capacités de mobilisation.

Des dizaines de milliers de citoyens défilent dans la plupart des grandes villes du pays pour s’opposer à ce régime actuel, exiger le départ de tous les symboles du régime et dénoncer la corruption, et la situation difficile que traverse le pays dans de nombreux domaines.

Forte mobilisation à Bouira

Des dizaines de milliers de citoyens sont sortis aujourd’hui, vendredi 12 mars, dans la ville de Bouira scandant les traditionnels slogans de la révolution populaire( Hirak), coïncidant avec le 108e vendredi du Hirak populaire.

Comme toujours, la manifestation s’est ébranlée depuis la place des martyrs de la ville de Bouira, la marche a grossi tout au long de l’itinéraire emprunté par la foule.

Des pancartes portant plusieurs messages ont été déployés par les manifestants, a-t-on constaté. « Makach initikhabat maa issabat «Il n’y a pas d’élection avec les bandes», « Algérie libre et Démocratie », « Abane a laissé un serment, État civil et non militaire », ont scandé a gorge déployées les marcheurs. La procession continue de sillonner les principales artères de la ville.

Les manifestants d’Annaba en force

Ils étaient nombreux à marquer leur présence, aujourd’hui 12 mars, pour la marche du vendredi 108 à Annaba, scandant et brandissant des slogans qui commentent l’actualité et surtout qui appellent à a un changement radical en Algérie.

Des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes ont investi massivement le Cours de la révolution, la place publique la plus importante de la wilaya, sous un dispositif policier allégé par rapport au dernier vendredi du Hirak.

Les manifestants scandaient «L’Algérie est un pays civil pas militaire !», «les généraux à la poubelle !» et «L’Algérie a eu son indépendance !», ils criaient également leur colère contre le système en place en rejetant catégoriquement prochaines élections législatives et locales.



Les habitants de Constantine et Sétif battent le pavé

Les habitants de la wilaya de Constantine ont battu le pavé aujourd’hui le 12 mars, ils étaient des centaines dans les grands rues de la ville, scandant les habituels slogans revendiquant un changement en Algérie.

À Sétif, le démarrage s’est certes fait au forceps, mais la marche, bien que timide au début, n’a cessé de grossir pour atteindre un nombre très appréciable l’après midi.

Des marches du Hirak ont eu lieu dans d’autres grandes villes, comme Oran, Tiaret (ouest), Tizi Ouzou, Béjaïa, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Skikda jusqu’à Ouargla (sud) pour ce « 108e » vendredi de mobilisation, ont rapporté les réseaux sociaux et des militants locaux.