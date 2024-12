105.000 € saisis à l’aéroport : un pilote d’Air Algérie arrêté

Les contrôles renforcés dans les aéroports algériens continuent de porter leurs fruits. Il y a deux jours, un commandant de bord d’Air Algérie a été intercepté à l’aéroport international d’Alger Houari Boumediene avec 105.000 € en liquide dans ses bagages.

Le pilote, qui s’apprêtait à effectuer un vol entre Alger et l’Espagne, a été arrêté en flagrant délit, selon les médias.

Présenté devant un juge d’instruction, il a été placé sous contrôle judiciaire et inculpé pour :blanchiment d’argent, contrebande et violation de la réglementation sur les changes.

Les douaniers ont immédiatement saisi la somme transportée illégalement.

Algérie : Augmentation historique des allocations en devises pour les citoyens

Le gouvernement algérien a décidé d’augmenter considérablement l’allocation en devises pour les citoyens. Désormais, les adultes recevront une allocation annuelle de 750 euros, tandis que les mineurs bénéficieront de 300 euros par an. De plus, une allocation spécifique pour le pèlerinage (hadj) a été fixée à 1.000 dollars par pèlerin.

Cette réforme marque une avancée majeure, surtout après des décennies où l’allocation touristique stagnait à un montant symbolique de 15.000 DA (environ 100 euros). En complément, ces mesures s’inscrivent dans un cadre plus large, où le gouvernement ambitionne de stimuler l’économie nationale et d’améliorer le pouvoir d’achat des ménages, tout en abordant des priorités telles que les projets ferroviaires et le développement agricole.

L’affaire du pilote d’Air Algérie et les nouvelles restrictions illustrent la détermination des autorités à contenir la fuite des devises et à rétablir un certain équilibre financier. Cependant, la persistance du marché noir démontre que le chemin vers une régulation durable reste semé d’obstacles.