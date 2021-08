100ème anniversaire du MCA : « pas de fumigènes, mais de l’oxygène »

L’Algérie traverse une crise sanitaire sans précédent. Depuis plusieurs semaines, les contaminations flambent dans toutes les wilayas du pays. Sur les réseaux sociaux, les fils d’actualité sont remplis d’avis de décès et d’appels à l’aide. Face au drame, la mobilisation citoyenne s’est naturellement imposée, répondant en force aux cris de détresse des malades et aux pénuries du matériel médical.

Plusieurs cagnottes et appels à l’aide ont été lancés en Algérie et en dehors du pays. Des médecins spécialisés aux influenceurs, en passant par les citoyens lambda et les hommes d’affaires, tout le monde a participé à sa manière. Un véritable élan de solidarité a été observé et applaudi ces derniers jours.

C’est dans ce contexte que le Mouloudia d’Alger, qui fête son centième anniversaire ce 7 aout, a tenu à mettre le bonheur de ses supporters en faveur des malades du covid-19. Cette année « pas de fumigènes, mais de l’oxygène », est le slogan sous lequel se dérouleront, sobrement, mais avec beaucoup de conviction, les festivités du centenaire du Doyen.

« On est en guerre, quand on la gagnera on va festoyer »

C’est ainsi qu’un supporter du Mouloudiya a résumé la situation. Intervenant sur une chaine télévisée, ce supporter du MCA a également indiqué que « le Mouloudia possède un ADN révolutionnaire, on ne peut pas faire la fête alors qu’on est entrain de perdre la guerre ».

Après avoir fait des petits calculs, les administrateurs de la page MCA sur Facebook, ont conclu que si 10 000 supporters du Mouloudia vont festoyer en achetant des fumigènes, cela va leur couter à peu près 15 milliards de centimes, une somme qui peut sauver des vies, vu le contexte sanitaire actuel. Un appel aux dons a été alors lancé.

Cette idée, malgré sa simplicité, a trouvé son chemin dans les cœurs des supporters du MCA, dont la majorité sont les habitants des quartiers populaires de la capitale Alger. Cette initiative a été largement partagée sur les réseaux sociaux, il s’agit d’une véritable réussite qui va permettre d’approvisionner les hôpitaux d’Alger, qui souffrent encore malgré les efforts du gouvernement.

Cette initiative, lancée par les supporters du Mouloudia, réconcilie le club avec ses racines populaires, et fait honneur aux valeurs ancestrales des habitants de la ville d’Alger en particulier et du peuple Algérien en général. Il s’agit, en outre, de la meilleure des manières de fêter le centenaire du club.