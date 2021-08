100e anniversaire du Mouloudia d’Alger : le beau cadeau de Tebboune

Hier, le 7 août 2021, le MC Alger, « doyen » des clubs algériens de football, a fêté le 100e anniversaire de sa création, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a tenu à offrir un beau cadeau au plus vieux club algérien.

En effet, lors de l’entrevue périodique accordée aux représentants de la presse nationale, le Chef de l’Etat Andelmadjid Tebboune, n’a pas manqué l’occasion pour féliciter le MC Alger, « doyen » des clubs algériens de football, qui a fêté hier samedi le 100e anniversaire de sa création.

En cette occasion symbolique, le président de la République, s’est incliné à la mémoire et devant les sacrifices des fondateurs et de tous les dirigeants, nombreux, qui ont fait de ce club le creuset, où se retrouvèrent, sous couvert de sport, divers mouvements socioculturels et politiques.

Le beau cadeau

Le président a souhaité un avenir radieux et porteur de consécrations pour le Mouloudia, qui demeure l’une des locomotives du sport algérien.

Dans le même ordre d’idées, Abdelmadjid Tebounne annoncé une bonne nouvelle qui fera le bonheur des dirigeants et des supporteurs du Club Algérois.

En effet, le Chef de l’État a annoncé officiellement que le nouveau stade de Douéra, dont les travaux de réalisation sont en cours, sera mis à la disposition du Mouloudia d’Alger.

Cette décision permettra au Mouloudira d’Alger d’en finir définitivement avec les problèmes de domiciliation, elle permettra au club d’opérer une organisation profonde en vue de générer des bénéfices en s’adjugeant un stade flambant neuf construit selon les normes internationales.