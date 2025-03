100 postes disponibles pour un concours doctorat en cette spécialité

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé l’organisation d’un concours national exceptionnel pour l’obtention du doctorat en production animale et nutrition des animaux producteurs. Ce concours, qui ouvre 100 postes, s’inscrit dans la vision de développement 2024-2029 visant à renforcer la recherche scientifique et technologique dans ce domaine stratégique.

Dans une déclaration publiée sur sa page officielle, le ministre de l’Enseignement supérieur, Kamel Baddari, a souligné que cette initiative vise à développer la recherche en production animale, notamment l’élevage des bovins et ovins. Le concours sera supervisé par l’École nationale supérieure vétérinaire et l’École nationale supérieure d’agriculture, en partenariat avec plusieurs centres de recherche spécialisés.

Spécialités concernées et modalités d’inscription

Le concours est ouvert aux candidats issus des filières de sciences vétérinaires et sciences agricoles, conformément aux priorités nationales en matière de recherche appliquée. Les inscriptions se dérouleront exclusivement en ligne, du 7 au 13 avril 2025, via la plateforme numérique PROGRES : progres.mesrs.dz/doctorat_ensv_ensa_cr.

Les candidats devront déposer leur dossier via cette plateforme, sans nécessiter de documents en format papier, dans le cadre d’une procédure de digitalisation du processus de sélection.

Déroulement du concours et publication des résultats

Le concours se déroulera en plusieurs étapes :

Contrôle des dossiers : du 14 au 18 avril 2025

: du 14 au 18 avril 2025 Étude des candidatures : du 19 au 21 avril 2025

: du 19 au 21 avril 2025 Publication de la liste préliminaire des candidats admis : 22 avril 2025

: 22 avril 2025 Dépôt des recours : du 23 au 26 avril 2025

: du 23 au 26 avril 2025 Examen écrit : 29 avril 2025

: 29 avril 2025 Publication des résultats finaux : dans un délai de trois jours maximum après validation par les instances scientifiques compétentes

Les candidats admis disposeront de huit jours après l’annonce officielle des résultats pour finaliser leur inscription.

Ce concours constitue une opportunité majeure pour les chercheurs souhaitant contribuer au développement durable de l’élevage et à l’amélioration de la sécurité alimentaire en Algérie.

Un engagement accru pour l’enseignement des mathématiques en Algérie

Parallèlement au renforcement de la recherche scientifique en production animale, l’Algérie met également l’accent sur le développement des compétences en mathématiques et sciences appliquées.

Le professeur Ahmed Madghari, directeur de l’École nationale supérieure des mathématiques, a souligné lors d’une intervention radiophonique l’engagement des autorités pour renforcer l’enseignement des mathématiques dès le plus jeune âge. À l’occasion de la Journée mondiale des mathématiques, un projet d’extension de l’enseignement de cette discipline a été annoncé, incluant la création de nouveaux lycées spécialisés.

Former une nouvelle génération d’ingénieurs en mathématiques

L’objectif de cette initiative est de préparer une élite scientifique capable de relever les défis technologiques et géopolitiques de demain. L’École nationale supérieure des mathématiques travaille actuellement à la formation d’ingénieurs hautement qualifiés, qui joueront un rôle clé dans l’innovation et le progrès scientifique du pays.

Le professeur Madghari a insisté sur l’importance de valoriser les mathématiques dès l’enseignement primaire, notamment en modernisant les méthodes pédagogiques. Parmi les mesures proposées :

L’ intégration de la technologie (ordinateurs, logiciels interactifs)

(ordinateurs, logiciels interactifs) L’ organisation de compétitions et jeux éducatifs (échecs, olympiades)

(échecs, olympiades) La promotion des applications concrètes des mathématiques dans divers domaines tels que l’énergie, la santé, l’intelligence artificielle et la digitalisation

L’Algérie s’illustre régulièrement dans les compétitions internationales de mathématiques, comme l’Olympiade arabe des mathématiques, organisée tous les deux ans par l’ALECSO (Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences). De nombreux étudiants algériens ont décroché des médailles d’or et des distinctions honorables, témoignant du potentiel scientifique du pays.

Un partenariat renforcé avec les institutions internationales

Afin de perfectionner les méthodes d’enseignement et de renforcer les échanges académiques, l’École nationale supérieure des mathématiques a noué des partenariats avec plusieurs universités et instituts prestigieux aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, au Brésil et au Royaume-Uni. Des professeurs invités interviendront régulièrement pour enrichir la formation des étudiants algériens.

Par ailleurs, des coopérations avec les grandes entreprises nationales sont en cours pour permettre aux étudiants de mieux comprendre les besoins du marché et les applications pratiques des mathématiques dans l’industrie.

Cinq nouveaux lycées spécialisés en mathématiques

Dans le cadre de cette stratégie nationale, le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Sghir Saâdaoui, a annoncé l’ouverture de cinq nouveaux lycées régionaux dédiés aux mathématiques. Ces établissements auront pour mission d’attirer les élèves les plus brillants, en mettant en place un programme spécifique et avancé.

De son côté, le ministre de l’Enseignement supérieur, Kamel Baddari, a précisé que l’Algérie compte actuellement 22 000 étudiants en mathématiques, 70 000 en informatique ainsi que 5 000 en intelligence artificielle, un chiffre en constante augmentation.

Cette dynamique ambitieuse montre la volonté de l’Algérie d’investir dans l’avenir scientifique et technologique du pays, en renforçant la formation des talents dans des disciplines clés pour le développement national.