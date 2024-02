100 km en 35 heures à Alger : le challenge fou lancé par YaniSport

Ils sont plus de 2600 à avoir postulé, mais seuls 8 ont été choisis pour participer à la première édition des 100kms d’Alger, une course à pied de grand fond qui se déroulera du samedi 17 février 8h au dimanche 18 février 19h.

Il s’agit d’un casting organisé par Yanis Harchaoui, plus connu sous le pseudo de YaniSport, un entraîneur physique militaire et sportif réputé pour avoir coaché des célébrités telles qu’Iris Mittenaere, Miss Univers 2016, ou le comédien Issa Doumbia. Son objectif : promouvoir le sport et la culture algérienne, son pays natal.

Les 8 candidats retenus sont de différents âges, sexes, et origines. Ils ont tous en commun une passion pour la course à pied et une volonté de se dépasser. Un coach expérimenté les accompagnera tout au long de l’aventure.

Un parcours de 100 km à travers la capitale (Alger)

Le départ de la course sera donné le samedi 17 février à 8h, au stade du 5 juillet, situé dans la commune de Belouizdad. Les participants devront parcourir 100 km à travers la capitale, en passant par des lieux emblématiques comme la Grande Poste, la Casbah, le Jardin d’Essai, ou encore le Mémorial des Martyrs.

Le parcours sera jalonné de défis tous les 10 km, qui mettront à l’épreuve les capacités physiques et mentales des coureurs. Ils devront également faire face aux conditions climatiques, à la circulation, et à la fatigue. Ils n’auront pas le droit de dormir ni de se reposer, sauf lors des pauses prévues par l’organisation.

L’arrivée de la course est prévue pour le dimanche 18 février à 19h, au Makam Echahid, le mémorial dédié aux martyrs de la guerre d’indépendance. Les participants seront accueillis par le public et les médias, qui auront suivi leur exploit en temps quasiment réel sur les réseaux sociaux.

Une aventure humaine et solidaire portée par YaniSport

Au-delà du défi sportif, les 100 km d’Alger sont une aventure humaine et solidaire. Les participants vont partager des moments forts, des émotions, des difficultés, mais aussi des joies et des victoires. Ils vont découvrir la ville d’Alger sous un autre angle, en rencontrant ses habitants, son histoire, sa culture.

Cette course est aussi l’occasion de sensibiliser le public à l’importance du sport pour la santé, et aux valeurs de respect, de dépassement de soi et de solidarité qu’il véhicule. YaniSport espère que cette première édition sera couronnée de succès, et suscitera l’envie chez d’autres de se lancer dans l’aventure.

Si vous voulez en savoir plus sur les 100 km d’Alger, vous pouvez suivre la page Instagram YaniSport, où vous trouverez des photos, des vidéos, et des témoignages des participants. Vous pouvez également les soutenir en les encourageant sur les réseaux sociaux avec le hashtag #100kmsdAlger.