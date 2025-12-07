100 Fiat Doblo neufs détournés pour spéculation : un « homme d’affaires » sous les verrous à Blida

À Blida, une opération ciblée de la police judiciaire a mis au jour un réseau de spéculation sur les véhicules Fiat neufs, entraînant une flambée artificielle des prix et déséquilibrant le marché.

L’action, menée par les services de sécurité de la wilaya, a abouti à l’interpellation d’un homme de 34 ans suspecté d’avoir exploité à des fins personnelles des véhicules destinés à un usage professionnel.

Selon le communiqué officiel de la police de Blida, « les premières investigations indiquent que cette activité illicite a contribué à une hausse exagérée des prix. Profitant de la rareté des véhicules et de la demande élevée ». L’enquête menée par la brigade spécialisée dans les crimes économiques et financiers a révélé l’ampleur de la manœuvre.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie s’attaque à l’état des routes : ce « point noir » à risque sera traité en priorité

Spéculation sur les Fiat Doblo : un homme de 34 ans arrêté à Blida

Selon l’enquête, le suspect a acquis près de 100 véhicules utilitaires auprès d’un concessionnaire agréé, sur la base d’une commande officielle prévue pour son activité professionnelle déclarée. Cependant, la majorité de ces véhicules, de la marque Fiat, a été revendue de manière non conforme à la réglementation, dans le but de réaliser un profit démesuré.

Cette revente illégale constitue une pratique anticoncurrentielle frappée par la loi. Perturbant l’équilibre du marché et aggravant la pénurie de véhicules neufs pour les clients légitimes. Les investigations montrent que l’homme recevait les véhicules pour un usage professionnel avant de les remettre sur le marché à des tarifs artificiellement gonflés.

🟢 À LIRE AUSSI : Automobile : ces trois facteurs récents font flamber davantage les prix des voitures en Algérie

À l’issue de son interpellation, le suspect a été présenté devant le parquet près la cour de Boufarik, afin que les autorités judiciaires prennent les mesures légales appropriées. Ainsi, l’affaire illustre la vigilance des services de police face aux pratiques de spéculation illégale. Qui nuisent directement au consommateur et à la régulation du marché automobile national.

Résumé : points clés de l’enquête

Environ 100 véhicules utilitaires concernés.

Achat auprès d’un concessionnaire agréé sur commande officielle.

Revente illégale à des prix majorés.

Perturbation du marché et pratique anticoncurrentielle.

Intervention de la brigade économique et judiciaire de Blida.

🟢 À LIRE AUSSI : Alger ouvre un nouveau passage routier pour désengorger un carrefour longtemps saturé

La police de Blida rappelle que de telles pratiques sont strictement interdites. Et invite tout acteur du marché à respecter les réglementations en vigueur pour éviter des sanctions pénales.