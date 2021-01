10 Universités algériennes dans le classement du Times 2021

Dix universités algériennes ont été choisies par le quotidien britannique Times Higher Education (THE) pour son classement intitulé Times Higher Education World University Rankings 2021, qui n’inclut pas moins de 1500 universités réparties sur 93 pays et régions.

Le Times Higher Education World University Rankings fait partie des palmarès universitaires mondiaux les plus conséquents et influents, et pour sa version de l’année 2021 ce sont huit universités algériennes qui y figurent, notamment l’université Farhat Abbas de Sétif, qui est classée première au niveau national.

Les dix universités algériennes

Dans ce classement du quotidien britannique Times Higher Education, l’université Farhat Abbas de Sétif, qui est en tête des universités algériennes qui y figurent, est classée au rang 501-600 au niveau international, elle est suivie par l’université d’Oran qui se place au rang 801-100.

Les huit autres universités sont : l’université de Béjaia, l’université de Biskra, l’université de Blida 1, l’université de Constantine 1, l’université Mohammed Bougara de Boumerdas, l’université des sciences et des technologies Houari Boumediene, l’université des sciences et des technologies Mohammed Boudiaf d’Oran, et enfin l’université de Telemcen, Toutes classées respectivement dans le rang 1001+.

Ce classement se base sur 13 indicateurs qui concernent l’enseignement, la recherche, le transfert des connaissances et les perspectives internationales.

Le podium de ce classement a été accaparé par les trois universités américaines, à savoir les universités d’Oxford dans la première place, l’université de Stanford dans la deuxième, suivies par l’université de Harvard qui se classe en 3ᵉ place de ce classement.

Il est également important de souligner que huit universités Algériennes ont figuré dans un autre classement fait par le principal annuaire et moteur de recherche de l’enseignement supérieur international « Unirank » qui classifie les campus, ces huit universités algériennes ont été placées au sein d’un Top 100 des meilleures universités en Afrique.