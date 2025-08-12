10 milliards de dollars en jeu : ce que l’IATF 2025 promet à l’économie algérienne

Du 4 au 10 septembre 2025, Alger s’apprête à devenir la capitale économique de l’Afrique en accueillant la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF).

Plus qu’un simple salon, cet événement constitue une étape majeure dans le processus d’intégration économique du continent. À travers l’IATF 2025, l’Algérie affirme avec force son rôle moteur dans la promotion du commerce intra-africain et sa volonté d’assumer pleinement une ambition continentale qui s’inscrit dans la continuité d’une histoire riche de solidarité panafricaine.

IATF 2025 : une manifestation économique et politique d’envergure au service de l’intégration africaine

Mohamed Meziane, ministre de la Communication, souligne que l’organisation de cette foire symbolise « une ambition continentale que l’Algérie entend assumer pleinement ». Dans un contexte africain en pleine mutation, où les équilibres économiques et politiques se redessinent, l’IATF 2025 se présente comme un « moment charnière » qui renforcera la dynamique d’intégration régionale et économique.

En effet, cette ambition s’appuie sur un engagement politique fort, soutenu notamment par le président Abdelmadjid Tebboune. Dont la vision panafricaine mise sur « la solidarité active, un soutien mutuel face aux défis communs et une ambition économique claire ». Cette démarche vise à diversifier l’économie algérienne, intensifier les partenariats africains. Ainsi que rompre avec les rapports économiques déséquilibrés qui ont longtemps freiné le développement du continent.

De plus, le salon, qui accueillera plus de 2000 exposants, se veut une plateforme multidimensionnelle. Où se conjuguent échanges commerciaux, culturels et innovants. Avec un objectif de 44 milliards de dollars en accords, dont 10 milliards destinés à l’Algérie, cet événement offre une vitrine exceptionnelle pour la production locale et la coopération régionale.

Un engagement historique et diplomatique renouvelé au service du commerce intra-africain

L’Algérie, pays hôte, ne se limite pas à un rôle de simple organisateur. Le pays réaffirme sa place de leader politique et économique en Afrique. Héritage de son engagement historique pour l’unité continentale depuis son indépendance. D’ailleurs, Mohamed Meziane rappelle que « le slogan ‘L’Afrique aux Africains’, proclamé depuis Alger lors de la création de l’Organisation de l’Unité Africaine, demeure aujourd’hui un fondement essentiel du renouveau économique africain ».

En outre, cet héritage explique en partie la légitimité d’Alger à accueillir un événement aussi stratégique. Reconnu par des figures emblématiques comme Olusegun Obasanjo, ancien président nigérian et président du Conseil consultatif de l’IATF. Qui soutient la consolidation d’une coopération économique renforcée.

Un rendez-vous à forte dimension économique, culturelle et sociale : voici le programme de l’IATF 2025

Le programme du salon inclut plus de mille sessions thématiques. Couvrant des secteurs clés comme l’industrie automobile africaine, le rôle des femmes dans l’économie, les mécanismes financiers pour le commerce. Ou encore la logistique et la gouvernance. Ainsi, ces ateliers se veulent autant d’occasions de renforcer les capacités des acteurs économiques et d’encourager l’innovation.

Par ailleurs, un espace dédié à la diaspora africaine et à la culture souligne l’importance accordée à une vision intégrée du développement. Où les dimensions sociale, économique et culturelle convergent.

Le président du Centre Arabe Africain pour l’Investissement et le Développement, Amin Boutalbi, confirme la portée exceptionnelle de l’événement. Qui dépasse le cadre d’un simple salon. « Ce sera une plateforme d’échanges multiples mêlant économie, culture et innovation, avec le soutien aux jeunes entreprises et innovateurs ». Il rappelle que l’Algérie vise à capter 20 % des accords conclus, soit près de 10 milliards de dollars.

En mobilisant ses ressources, l’Algérie entend transformer cette semaine de septembre en un véritable accélérateur de croissance et d’intégration. En renforçant ses relations commerciales et son attractivité auprès des investisseurs africains et internationaux. Notamment en provenance de la Russie, de la Chine, de l’Inde ou encore du Kazakhstan.