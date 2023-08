10 gisements de gaz et pétrole découverts lors 1er semestre 2023 (Sonatrach)

Découverte de 10 nouveaux gisements de gaz et de pétrole par Sonatrach au cours de la première moitié de cette année 2023.

Le secteur de l’énergie continue de révéler des développements significatifs alors que Sonatrach, la société nationale algérienne des hydrocarbures, annonce avec enthousiasme la découverte de 10 nouveaux gisements de gaz et de pétrole au cours des six premiers mois de cette année. Dirigée par Rabi Baji, le directeur du département d’exploration au sein de Sonatrach, l’équipe d’exploration a travaillé sans relâche pour identifier ces précieuses ressources énergétiques.

Les efforts inlassables de l’équipe d’exploration de Sonatrach ont porté leurs fruits. Au début de 2023, une série d’opérations de forage a été lancée, permettant ainsi la découverte de 10 nouveaux gisements de gaz et de pétrole. Ces découvertes se sont produites principalement à proximité d’infrastructures existantes et de zones d’exploitation actuelles. Une localisation stratégique qui présente des avantages majeurs pour l’entreprise.

En effet, Rabi Baji, dans un entretien accordée à la Chaîne 1 de la radio nationale, a souligné l’importance de ces découvertes. Et a expliqué que la proximité de la plupart de ces gisements avec les installations existantes faciliterait leur intégration rapide dans les opérations de production. Cela ouvrirait la voie à une augmentation substantielle de la production d’hydrocarbures. Et actuellement, Sonatrach mène une évaluation approfondie de la rentabilité de ces découvertes. Les résultats de cette évaluation seront rendus publics d’ici la fin de l’année en cours.

Une vision stratégique pour l’avenir

De plus, l’efficacité de Sonatrach dans le domaine des découvertes des gisements de gaz et de pétrole ne passe pas inaperçue. L’un des aspects marquants est la faible coût par baril de pétrole équivalent découvert. Ce coût est évalué à seulement 1 dollar, ce qui contraste nettement avec les coûts dans d’autres régions du monde, pouvant atteindre jusqu’à 8 dollars.

Donc, dans un effort continu pour renforcer sa position dans le secteur de l’énergie, Sonatrach a élaboré un plan ambitieux. Ce plan prévoit la réalisation de 45 puits de forage répartis dans l’ensemble du territoire national. Ces puits seront forés en utilisant des techniques d’exploration tridimensionnelle de pointe, appuyées par les technologies les plus récentes. À ce jour, 23 puits ont été achevés, et les opérations de forage pour les puits restants seront finalisées d’ici la fin du second semestre de cette année.

Pour conclure, Rabi Baji a également révélé que Sonatrach prévoit de créer un centre de traitement et d’analyse des données. Cette initiative vise à améliorer la capacité de l’entreprise à traiter l’énorme quantité d’informations générées par les opérations de surveillance et d’exploration tridimensionnelle.