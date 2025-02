10 contrats d’exportation signés : ces produits algériens attirent l’Arabie Saoudite et la Mauritanie

De nouveaux marchés s’ouvrent aux produits Algériens ! Mardi 18 février 2025 à Alger, plusieurs contrats de coopération et de partenariat ont été signés entre des entreprises algériennes et leurs homologues d’Arabie saoudite et de Mauritanie. Ces accords visent à diversifier et à intensifier les exportations de produits algériens vers ces deux pays.

La cérémonie de signature s’est tenue au siège de l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX), en présence de plusieurs hauts responsables, dont le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Mohamed Boukhari, ainsi que des représentants diplomatiques des trois nations concernées.

9 contrats signés avec la Mauritanie : une diversification des exportations

L’Algérie et la Mauritanie poursuivent leur rapprochement économique à travers neuf accords couvrant un large éventail de secteurs. Voici les principaux produits algériens qui intéressent la Mauritanie :

Produits agricoles ;

Matériaux de construction ;

Électroménager ;

Détergents et équipements électriques ;

Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques ;

Ces signatures marquent une volonté claire d’intensifier les échanges commerciaux et de diversifier les débouchés pour les produits algériens. Avec une position géographique stratégique, la Mauritanie représente une porte d’entrée vers l’Afrique subsaharienne, une région où l’Algérie ambitionne de renforcer son influence économique.

L’Arabie saoudite, un marché stratégique pour l’agriculture algérienne

Par ailleurs, un autre contrat a été signé pour l’exportation de produits agricoles algériens vers l’Arabie saoudite. Cet accord intervient alors que l’Algérie cherche à élargir ses marchés d’exportation et à valoriser son potentiel agricole à l’international.

L’ouverture prochaine d’une nouvelle ligne aérienne dédiée aux exportations vers le Royaume saoudien devrait faciliter le transport des marchandises et encourager un flux commercial plus fluide. Cette initiative témoigne d’une volonté d’accélérer la cadence des échanges entre les deux pays et d’explorer de nouvelles opportunités économiques.

Algérie : une ambition affichée pour le commerce extérieur

En effet, ces accords s’inscrivent dans une dynamique plus large de promotion des exportations algériennes hors hydrocarbures. Les autorités multiplient les efforts pour diversifier l’économie nationale et stimuler les échanges avec des partenaires stratégiques.

La présence de hauts responsables gouvernementaux et d’ambassadeurs lors de la cérémonie illustre l’importance accordée à ces initiatives. L’objectif est donc de positionner les produits algériens sur des marchés compétitifs et renforcer l’intégration du pays dans le commerce régional et international.

En somme, avec ces nouveaux accords, l’Algérie confirme son ambition de devenir un acteur incontournable du commerce extérieur en Afrique et au Moyen-Orient. Une dynamique qui pourrait, à terme, redessiner le paysage économique du pays et offrir de nouvelles perspectives aux entreprises locales.