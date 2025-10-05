10 contrats d’exportation signés : à Madrid, l’Algérie conquiert l’Europe, l’Afrique et l’Asie

L’agriculture algérienne signe son retour sur le devant de la scène internationale. Pendant trois jours, le pavillon algérien a battu au rythme des affaires au cœur de la capitale espagnole, devenant un point de convergence incontournable pour les professionnels du secteur.

La participation du pays à la 17e édition du Salon international des fruits et légumes et des technologies agricoles modernes « Fruit Attraction » s’est achevée sur un bilan plus que positif, scellé par la signature de plusieurs engagements commerciaux qui dépassent les frontières européennes.

Cette réussite est le fruit d’une stratégie plus large de conquête de nouveaux marchés, comme en témoigne la récente présence algérienne à Moscou. Une dynamique exportatrice est en marche.

Le succès algérien au salon Fruit Attraction de Madrid en chiffres : 10 contrats d’exportation conclus

L’effort a porté ses fruits. Neuf entreprises algériennes ont réussi à conclure dix nouveaux contrats d’exportation avec des partenaires internationaux. La particularité de ces accords réside dans la diversité géographique des signataires. L’Europe, mais aussi l’Asie et l’Afrique ont manifesté un intérêt concret pour l’offre algérienne.

Cet engouement s’est traduit par une affluence remarquée au sein du stand algérien. Qui a accueilli un nombre considérable de professionnels, d’importateurs et de représentants des grandes enseignes de distribution mondiales. La qualité, la variété et le prix compétitif des produits présentés ont été unanimement salués. Confirmant le potentiel de l’agriculture nationale sur les marchés globaux.

La stratégie nationale de diversification des exportations hors hydrocarbures porte ses fruits

Ces résultats concrets à Madrid s’inscrivent dans le cadre d’une feuille de route précise. Orchestrée sous l’égide du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations. L’objectif est de réduire la dépendance économique aux hydrocarbures en accordant une place prépondérante aux produits hors pétrole et gaz.

La signature de ces contrats vient ainsi valider les orientations de la stratégie nationale de diversification des exportations. Elle démontre une capacité croissante à pénétrer des marchés exigeants. Ainsi, elle ouvre des perspectives de croissance durable pour le secteur privé algérien, de plus en plus présent sur la scène internationale.

Produits agricoles algériens : la conquête de nouveaux marchés, de Moscou à Madrid

Quelques jours seulement avant l’événement madrilène, une délégation de quinze entreprises algériennes avait posé ses valises à Moscou. Leur participation au salon World Food Moscow, du 16 au 19 septembre, avait un objectif similaire. Celui d’étendre les débouchés pour les produits algériens vers les marchés russes et est-européen.

Cette double participation, à Moscou puis à Madrid, en l’espace de quinze jours, illustre la volonté algérienne de couvrir plusieurs zones géostratégiques simultanément. Il ne s’agit plus seulement d’exporter, mais de s’adapter aux nouvelles technologies agroalimentaires et de répondre aux standards de différentes clientèles.

Enfin, la participation algérienne aux salons internationaux de Moscou et de Madrid se solde par une série de contrats qui matérialisent une stratégie économique plus vaste. L’objectif affiché d’augmenter la part des produits non pétroliers dans le produit intérieur brut semble trouver un début de concrétisation.