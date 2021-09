10 ans de prison requis contre Ouyahia et moins pour Sellal et Melzi

À l’issue des auditions des accusés et témoins dans le cadre de l’affaire de l’ex-directeur de la Résidence d’État de « Moretti », Hamid Melzi, le parquet près le tribunal de Sidi M’hamed a rendu, ce mercredi, ses réquisitoires.

En effet, le procureur de la République près la même juridiction a requis respectivement des peines de 10 ans et 8 ans de prison ferme, et une amende d’un million de dinars, à l’encontre des deux anciens premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal.

Pour ce qui est du principal mis en cause dans le cadre de cette affaire, en l’occurrence Hamid Melzi, le parquet a requis une peine de 7 ans de prison ferme assortie d’une amende de 5 millions de dinars.

Concernant les autres accusés, le procureur a requis des peines différentes allant entre 2 et 4 ans de prison ferme.

Les réquisitoires prononcés à l’encontre des autres accusées

Le procureur de la République a également requis une peine de 4 ans de prison ferme et une amende de 5 millions de dinars contre les trois fils de Hamid Melzi, à savoir Mouloud, Ahmed et Salim. 3 ans de prison ferme et 500 000 DA d’amende ont été requis contre Walid Melzi.

L’ancien Directeur général de la compagnie aérienne Air Algérie, également impliqué dans l’affaire, risque quant à lui une peine de 6 ans de prison ferme et une amende d’un million de dinars d’amende.

Pour ce qui est de l’ancien Directeur à Algérie Télécom, Choudar Ahmed, le procureur de la République a requis une peine de 7 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un million de dinars.

Le parquet a également prononcé un réquisitoire de 4 ans de prison ferme et une amende de 500 000 DA à l’encontre de Charit Ahmed, l’ancien Directeur de la Résidence de l’État.