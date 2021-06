10 000 passagers, un cas Covid détecté : vers la fin du confinement ?

Depuis l’ouverture des frontières et la reprise des vols commerciaux entre l’Algérie et six différents pays à travers le monde, des milliers de passagers ont pu enfin rentrer en Algérie. Parmi 10 000 passagers qui ont été soumis, à leur entrée, à une période de quarantaine de cinq jours, seulement l’un d’entre eux a été diagnostiqué positif à la covid-19. Ce dernier constat va-t-il accéléré la suppression de cette mesure ?

En effet, le Dr Fawzi Derrar, directeur de l’Institut Pasteur Algérie (IPA), a déclaré, aujourd’hui, le dimanche 20 juin 2021, qu’un seul passager parmi les 10 000 qui ont pu regagner le pays, pendant ces derniers 20 jours, ait été testé positif à la covid-19.

Vers l’annulation du confinement systématique

Selon le directeur de l’Institut Pasteur Algérie, le passager en question a été mis en quarantaine sanitaire. Afin d’éviter une vague de contaminations, plusieurs mesures ont été prises en toute urgence, a également affirmé M. Derrar qui a profité de cette occasion pour confier que bientôt l’Algérie sera dotée d’un million de nouvelles doses de vaccin contre la covid-19.

Le confinement systématique, auquel les passagers qui ont regagné l’Algérie sont soumis, est en voie d’être annulé, c’est en tout cas ce qu’a affirmé le quotidien El Watan qui précise que la décision serait à l’étude au sein du Conseil scientifique du suivi et de l’évolution de la pandémie.

La même source indique que cette mesure qui oblige les passagers à se confiner pendant cinq jours dans des hôtels dédiés à cet effet, parfois aux frais de l’état, s’est finalement heurtée à ses limites. Plusieurs pensionnaires de ces établissements se sont plaints des conditions de leur séjour.

Il se peut aussi que l’annulation de cette mesure soit dictée par le poids des dépenses de l’état, qui assure la gratuité des prises en charge des étudiants et des personnes démunies. La déclaration du Dr Derrar, enfin, faisant état qu’une seule personne sur 10 000 ait été diagnostiquée positive à la covid-19, sera peut-être le coup fatal qui sera porté à la mesure du confinement systématique.