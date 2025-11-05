10 000 bus neufs dès 2026 : l’État lance une aide à l’acquisition pour les jeunes transporteurs

Le gouvernement algérien prépare le lancement d’un nouveau programme de financement destiné à renouveler le parc national de transport public. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des instructions du président de la République visant à moderniser le réseau de transport et à importer 10 000 nouveaux bus dans les prochains mois.

Selon les premières informations, le financement des opérations d’achat sera assuré à travers des prêts octroyés par l’Agence nationale de soutien et de développement de l’entrepreneuriat (ANSDA), communément appelée “Nasda”. Ce dispositif permettra aux jeunes transporteurs d’acquérir des bus neufs et de renforcer leurs capacités d’exploitation.

Renouvellement du parc de bus : le gouvernement lance un vaste programme de financement

Les premières livraisons sont prévues dès le mois de janvier 2026, avec l’entrée sur le marché national d’une première série de bus Trisam, marque assemblée localement. D’autres arrivages suivront en février et mars, afin de répondre progressivement aux besoins du réseau national. Parallèlement, le ministère des Transports, en coordination avec le ministère de l’Industrie, a déjà entamé un recensement précis des bus concernés par cette opération de renouvellement dans l’ensemble des wilayas.

Dans une réponse adressée à un groupe de députés d’Alger inquiets de la situation du transport urbain, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a confirmé que le gouvernement travaille à remplacer les bus de plus de 30 ans et à renforcer le parc public et privé. Il a précisé que la mise en œuvre de ce programme se fera sur une période de six mois, conformément au calendrier fixé par le chef de l’État.

10 000 nouveaux bus attendus

Le ministre a également indiqué que le secteur bancaire sera associé à l’opération, à travers des facilités de financement accordées en collaboration avec l’ANSDA, dans le cadre du décret présidentiel de 2003 relatif à la promotion de l’emploi des jeunes.

Sur le plan réglementaire, le ministère s’attelle à actualiser le cahier des charges du transport de voyageurs. Les nouvelles règles viseront à assurer la continuité du service, à garantir des standards de sécurité et d’hygiène, et à renforcer le suivi des opérateurs. Des commissions locales mixtes seront créées dans chaque wilaya pour inspecter régulièrement les bus et veiller au respect des normes.

Le ministre a enfin insisté sur l’importance de la formation des conducteurs professionnels. Plus de 398 centres agréés assurent actuellement la formation à la certification professionnelle. Par ailleurs, 180 cadres des directions de transport ont récemment été formés à l’inspection technique, en partenariat avec la Société nationale du contrôle technique automobile, afin d’améliorer la surveillance des véhicules et d’éliminer les abus constatés dans certaines agences.

À travers ce vaste programme, le gouvernement entend moderniser le transport public, soutenir l’emploi des jeunes et garantir un service plus sûr et plus fiable aux citoyens.