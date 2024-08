10ᵉ édition du programme SFTF : que propose Huawei aux étudiants algériens cette année ?

Dimanche 25 août 2024 marque l’inauguration de la 10ᵉ édition du programme « Seeds For The Future 2024 » de la marque Huawei à Alger. En collaboration avec les ministères de l’Enseignement Supérieur et des Télécommunications. Huawei Algérie lance un programme de formation portant sur les technologies de pointe au profit des jeunes talents algériens.

Cette dixième édition regroupe 50 jeunes algériens issus de différentes universités et instituts à travers le pays. Les participants formés dans des établissements partenaires de l’Académie Huawei en technologie de l’information et de la communication auront l’opportunité de profiter d’un programme intensif au cours de cette formation, qui se tiendra du 24 au 30 août.

Au terme de cette formation, 20 étudiants seront sélectionnés pour poursuivre le programme en Chine. Par la suite, à la fin de l’année, ils vont rejoindre des compétitions internationales où ils vont représenter l’Algérie.

Un programme axé sur l’innovation technologique et le leadership

Au cours des jours de formation, des experts chinois et algériens animeront des conférences spécialisées couvrant des domaines en pleine effervescence dans le secteur technologique, tels que :

L’intelligence artificielle ;

La protection des données ;

La cybersécurité ;

Le big Data ;

Le Cloud Computing ;

Les énergies renouvelables ;

En dehors de ces volets techniques, les étudiants auront l’occasion d’être formés en leadership et en développement personnel. De plus, ils pourront assister à des ateliers sur la réalisation de modèles d’affaires pour les startups. Ainsi que la création de présentations novatrices.

Les participants seront encadrés par les experts de Huawei, mais également par des partenaires imminents comme Djezzy et Sonatrach. Ainsi, ils seront accompagnés par le Comité National de Labellisation des Startups tout au long du parcours.

Un programme prestigieux avec des succès innovants

Lancé en 2008, Seeds For The Future se présente comme un programme reconnu à l’échelle mondiale. Dans le cadre de la formation des étudiants dans les domaines de la technologie, de l’information et de la communication.

En effet, Huawei a vu passer et formé plus de 20 000 étudiants issus de 600 universités à travers le monde. L’objectif est donc de créer un réseau international de jeunes talents ayant toutes les compétences nécessaires dans un domaine en plein essor, et qu’ils puissent relever les défis technologiques futurs.

Lors de la précédente édition, en 2023, l’équipe représentante de l’Algérie, dénommée « Anesi », a obtenu la 10ᵉ place à l’échelle mondiale avec leur projet innovant destiné aux enfants autistes. Par ailleurs, l’équipe « Seven G » a figuré parmi les lauréats en 2022 avec leur solution « Farm AI » qui permet de détecter la rouille du blé dur de manière précoce à l’aide de l’intelligence artificielle.