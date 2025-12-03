1 milliard collecté en 48 h : la solidarité des Algériens sauve une veuve et ses orphelins de la rue

Une famille de la commune de Milia, dans la wilaya de Jijel, était sur le point de tout perdre. Après le décès du père, une dette bancaire de 968 millions de dinars pesait sur leur logement, menaçant de les expulser. L’issue semblait inévitable. Pourtant, en l’espace de deux jours seulement, la totalité de cette somme a été réunie.

Face à cette urgence, un appel a été lancé sur les réseaux sociaux. La page Facebook « Algeriano », connue pour organiser des cagnottes solidaires, a relayé le cas, lançant un appel à solidarité. Comme à son habitude, sa communauté et bien au-delà ont une nouvelle fois répondu « présent ».

Les internautes algériens règlent la dette d’un milliard d’une famille en 48h

L’alerte a été donnée via la page Algeriano, qui a relayé la situation critique de cette famille. Le compte à rebours avait commencé, il fallait trouver près d’un milliard de dinars rapidement pour régler les arriérés et bloquer la procédure d’expulsion.

La réaction a été immédiate. Le système du « Miyatalfa », qui consiste en une collecte populaire massive et rapide, s’est mis en marche. Les dons, souvent de montants modestes mais très nombreux, ont afflué par différents canaux.

L’objectif initial de 968 millions de dinars a été atteint en un temps record, avec même un surplus de 50 millions en espèces rapporté par des donateurs. Cette rapidité montre l’efficacité des réseaux de solidarité numériques en Algérie pour répondre à des situations d’urgence sociale concrète.

La solidarité en ligne via la page « Algeriano » sauve une famille de l’expulsion

Pour la famille concernée, cette mobilisation change tout. Elle échappe au scénario du dénuement total et peut désormais faire son deuil dans la stabilité de son foyer. Avant la collecte, l’une des sœurs expliquait, visiblement émue : « Nous avons perdu notre soutien après la mort du père. »

L’action a constitué une réponse directe à cette détresse. Les organisateurs ont souligné que cette mobilisation était une action, pas seulement des paroles. Elle a démontré la capacité de la société à se substituer, collectivement, au soutien familial disparu dans les moments les plus difficiles.

L’histoire de cette famille de Milia se conclut par une issue positive, grâce à une mobilisation citoyenne exceptionnelle. Ce phénomène continue de se manifester à chaque fois qu’une situation individuelle critique parvient à toucher la conscience collective. Transformant une fatalité apparente en une affaire dont la communauté toute entière se saisit.