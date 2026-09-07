« 1 chance sur 700 000 » : une naissance exceptionnelle fait vibrer l’EHS de Laghouat

C’est une vague d’émotion et de fierté qui a traversé les couloirs de l’EHS « Hakim Saâdane » de Laghouat.

Ce samedi 5 septembre 2026, l’établissement a été le théâtre d’une naissance hors du commun : la venue au monde de quadruplés — trois fillettes et un garçon —, nés en parfaite santé pour le plus grand bonheur de leur famille.

L’accouchement, particulièrement délicat en raison de la nature multiple de la grossesse, s’est déroulé sous haute surveillance chirurgicale.

C’est au terme d’une césarienne maîtrisée d’une main de maître par les équipes de gynécologie-obstétrique et du bloc opératoire que les quatre nouveau-nés ont pu pousser leurs premiers cris.

Dans la foulée de la naissance, la maman, âgée de 38 ans, a été prise en charge par l’unité de soins post-opératoires pour garantir un rétablissement en toute sécurité, tandis que la nouvelle fratrie a immédiatement été confiée aux mains attentives de l’équipe de néonatologie.

Un suivi minute par minute qui permet aujourd’hui de confirmer que la mère et ses quatre bébés se portent à merveille.

Une opération délicate maîtrisée par l’équipe médicale

Dans un communiqué officiel teinté de fierté et de bienveillance, la direction de l’EHS a tenu à marquer le coup.

Saluant un « succès médical remarquable », elle a adressé ses félicitations les plus chaleureuses à la famille, accompagnées de vœux de santé et de prospérité pour les nouveau-nés.

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L’établissement n’a pas manqué de rendre un hommage appuyé à ses soignants — cette « Armée blanche » mobilisée jour et nuit —, soulignant la rigueur, le dévouement et le savoir-faire qui font l’honneur de la structure hospitalière de Laghouat.

Une belle histoire médicale et humaine qui ne manquera pas de faire sourire la région et qui offre à cette famille un quotidien désormais bien rempli !

De Sétif à Naâma, d’autres rares miracles de la vie

Bien que la probabilité d’un tel événement soit estimée à une chance sur 700 000, l’Algérie a vu se multiplier ces dernières années ces miracles de la vie.

En juillet 2025, la maternité de Sétif célébrait déjà la venue au monde de quadruplés, devancée en octobre 2023 par un accouchement similaire, hautement maîtrisé, du côté de Naâma.

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Des scènes de joie qui se sont également répétées à Oran et Djelfa, illustrant de manière concrète les progrès enregistrés dans la prise en charge néonatale au sein des structures publiques de santé.