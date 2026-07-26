1 300 km pour alimenter 4 wilayas : l’Algérie prépare un chantier hydraulique titanesque

Le ministre des Ressources en eau, Lounès Bouzegza, a affirmé que le projet d’aménagements et de transferts hydrauliques « Sud-Sud » figurait parmi les projets stratégiques les plus denses sur lesquels l’Algérie mise pour renforcer sa sécurité hydrique dans les régions méridionales.

Il a souligné que l’étude en cours constitue une étape clé vers la concrétisation de l’un des plus grands réseaux de transfert d’eau du pays.

Ces déclarations ont été faites lors d’une visite de travail dans la wilaya de Béni Abbès. Le ministre y a inspecté le chantier de transfert d’eau potable depuis la localité de Zghamra vers le chef-lieu de Béni Abbès sur une distance de 45 kilomètres, en présence du wali et de la délégation qui l’accompagnait.

S’exprimant à l’issue d’une présentation sur la situation du secteur dans la wilaya, le premier responsable du secteur a souligné que Béni Abbès a bénéficié de programmes vitaux.

Il a, à cette occasion, appelé à renforcer la coordination entre les différents intervenants et les autorités locales afin d’assurer une exécution optimale des projets et d’atteindre les objectifs fixés.

Une vision stratégique pour la sécurité hydrique du Grand Sud

Le ministre a révélé que parmi les dossiers prioritaires suivis de près figure l’étude du projet « Sud-Sud ». Cette infrastructure gigantesque s’étendra sur un tracé de 1 300 kilomètres, allant de la wilaya de Béchar jusqu’à Tindouf, en passant par Béni Abbès.

Le projet comprend également la réalisation d’un réseau de conduites de collecte des eaux de forages dont la longueur pourrait atteindre 600 kilomètres.

Englobant les wilayas de Béchar, Béni Abbès, Tindouf et Timimoun, la réalisation de cette étude a été confiée à l’Agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH), en coordination avec les services techniques compétents.

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L’objectif est d’élaborer une vision intégrée reposant sur des données scientifiques rigoureuses concernant les ressources disponibles et les capacités de leur acheminement via un réseau régional performant.

Ce grand chantier s’inscrit dans le cadre des directives du président de la République visant à lancer une étude stratégique globale sur les transferts d’eau « Sud-Sud », considérés comme un pilier du développement des zones sahariennes et un gage de justice territoriale dans la distribution des ressources en eau à travers le pays.

L’étude technique franchit une étape clé

Dans ce contexte, le directeur des ressources en eau de la wilaya de Tindouf, avait précédemment indiqué qu’un groupement de bureaux d’études spécialisés avait entamé la collecte des données techniques et l’examen des différentes propositions. Il a confirmé l’achèvement de la première phase de l’étude, désormais transmise aux autorités tutélaires.

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Il a ajouté qu’une réunion technique s’est tenue au niveau du ministère des Ressources en eau pour évaluer l’état d’avancement des travaux. À l’issue de cette rencontre, il a été décidé d’organiser une présentation technique de cette première phase au niveau central, ouvrant la voie à la finalisation des étapes suivantes de ce projet d’envergure stratégique.