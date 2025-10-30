1er Novembre : Belaribi donne le top départ pour la distribution massive de logements

Le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a donné aujourd’hui, jeudi, le signal de départ de la distribution de plus de 144 000 unités de logement de différentes formules à travers le territoire national.

Cette opération de grande envergure intervient à l’occasion de la célébration du 71e anniversaire du déclenchement de la Révolution Algérienne.

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a en effet annoncé, ce mercredi, l’organisation d’une opération nationale d’envergure de distribution de logements de diverses formules, prévue pour le 1er novembre 2025.

Ce geste n’est pas qu’un simple événement logistique. Il s’inscrit, selon le ministère, dans une volonté ferme du gouvernement de concrétiser le droit des citoyens à un logement décent. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook officielle, le ministère a clairement positionné cette distribution comme une réalisation tangible sur le terrain, une manière de célébrer l’événement historique par un acte social fort.

Distribution de logements : Une coordination interministérielle pour une opération sans « fausse note »

Afin de garantir le succès et la bonne exécution de cette opération majeure, une réunion de haut niveau a eu lieu par visioconférence. Preuve de l’importance accordée à cette initiative, elle a été présidée conjointement par Mahmoud Djamaa, Secrétaire Général du ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales et des Transports, et Saïd Attia, Secrétaire Général du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville.

L’objectif principal de cette rencontre avec les walis du pays était de finaliser les listes définitives des bénéficiaires, assurant ainsi l’équité et la transparence du programme. Cette coordination interministérielle souligne l’engagement renouvelé des autorités envers le bien-être social, faisant de cette distribution un geste d’espoir pour des milliers de familles.

L’annonce de ce « grand chantier national » suscite un vif espoir parmi les nombreux citoyens algériens en quête de stabilité résidentielle. Elle met en lumière le rôle continu de l’État dans la mise en œuvre de sa politique sociale, affirmant que le développement du secteur de l’habitat reste une priorité nationale, en phase avec les idéaux de la Révolution.

Le 1er novembre 2025 verra donc une double célébration : celle de la souveraineté nationale retrouvée, et celle de la concrétisation d’un droit fondamental pour de nombreux Algériens.

Il est à noter que l’Algérie compte plusieurs formules de logements pour répondre aux besoins diversifiés de ses citoyens. Parmi les principaux dispositifs mis en œuvre par l’État, on retrouve le Logement Public Locatif (LPL), le Logement Promotionnel Aidé (LPA) et la location-vente de l’AADL (Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement).

Ces différentes formules illustrent la palette d’actions déployées par le gouvernement pour concrétiser le droit au logement.