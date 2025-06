1ᵉʳ Muharram 1447 : quelle météo prévoir en Algérie ce vendredi 27 juin ?

Ce vendredi 27 juin 2025 marque non seulement le début du week-end, mais coïncide aussi avec le 1er Muharram, qui inaugure l’an 1447 du calendrier hégirien. Alors que de nombreuses familles prévoient de célébrer cette journée symbolique ou de s’accorder un moment de détente, la météo s’annonce contrastée à travers le pays. Chaleur persistante, orages localisés et vigilances météorologiques figurent au programme.

Les services de Météo Algérie annoncent pour ce vendredi un temps relativement chaud dans plusieurs régions. Les régions intérieures de l’ouest et les hauts plateaux du centre enregistreront des températures nettement au-dessus des normales saisonnières. La chaleur s’accentuera également le long de la frontière algéro-malienne, particulièrement vers le Sahara central et les régions des oasis.

Dans ce contexte, l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé plusieurs wilayas en vigilance jaune canicule, en raison de la hausse significative des températures. Les wilayas concernées sont : Tébessa, Khenchela, Batna, Biskra, M’Sila, Ouled Djellal et El M’ghair. Les habitants de ces régions sont invités à limiter leur exposition au soleil en milieu de journée, à s’hydrater régulièrement et à veiller aux plus vulnérables, notamment les enfants et les personnes âgées.

Alerte météo en Algérie : orages et pluies attendus dans plusieurs wilayas

En parallèle de cette chaleur, des phénomènes orageux localisés pourraient frapper d’autres parties du territoire. Météo Algérie a émis une alerte de vigilance de niveau 1 (jaune) pour risques de pluies orageuses.

Cette alerte concerne les wilayas de Sidi Bel Abbès, In Guezzam, Laghouat, M’Sila, Bordj Badji Mokhtar, Tiaret, Tamanrasset, Djelfa, Tlemcen, El Bayadh, Biskra, Adrar, Saïda et Naâma.

Entre fortes chaleurs et instabilité orageuse, cette journée du vendredi s’annonce sous le signe de la vigilance. Pour profiter pleinement du début d’année hégirienne ou simplement du week-end, il est conseillé de rester informé des bulletins météorologiques mis à jour régulièrement par l’ONM.

Un spectacle céleste prévu ce vendredi 27 juin 1ᵉʳ Muharram : le croissant de Lune rencontre Mercure !

Les amateurs d’astronomie auront droit à un rendez-vous exceptionnel ce vendredi 27 juin 2025, correspondant au 1ᵉʳ Muharram 1447, juste après le coucher du Soleil. À partir de 20h30, heure locale, un spectacle céleste rare se déploiera à l’horizon ouest. En effet, le fin croissant lunaire viendra frôler la planète Mercure, dans un rapprochement saisissant visible à l’œil nu.

À ce moment précis, la Lune entamera sa première phase après la nouvelle lune, formant un délicat croissant lumineux dans un ciel encore teinté des couleurs du crépuscule. Mercure, souvent difficile à observer en raison de sa proximité avec le Soleil, brillera tout près du croissant, à seulement 2,5 degrés de distance angulaire. Cet alignement, bien que discret, offre une occasion rare pour le grand public de localiser cette planète souvent méconnue.

Les deux astres apparaîtront à environ 18 degrés au-dessus de l’horizon ouest, dans une fenêtre d’observation courte, mais idéale. En l’absence de nuages et loin des lumières artificielles, aucun instrument optique n’est nécessaire pour en profiter : les yeux suffisent pour admirer cette rencontre cosmique.