1ᵉʳ Moharam 1446 : communiqué important de la Fonction publique (dimanche 7/7/2024)

ALGER, le 4 juillet 2024 – Les employés des institutions et administrations publiques, des organismes et institutions publiques et privées bénéficieront d’un jour férié payé le premier jour de Muharram de la nouvelle année islamique 1446, c’est ce qu’a annoncé la Direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative dans un communiqué publié aujourd’hui.

Cette décision a été prise conformément aux dispositions de la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963 portant liste des jours fériés officiels modifiée et complétée.

“Le premier jour du mois de Muharram 1446 Hijri est considéré comme un jour férié payé pour tous les employés des institutions et administrations publiques, des organismes et institutions publiques et privées, et des employés des établissements publics et privés dans tous les secteurs, quel que soit leur statut juridique, y compris les employés à la journée ou à l’heure“, précise le communiqué.

Jour férié payé pour le premier jour de Muharram 1446

La Direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative a également appelé les institutions et administrations publiques, les organismes et institutions et les établissements susmentionnés à prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service dans les établissements qui fonctionnent en système de rotation.

Le premier jour de Muharram commémore l’émigration du prophète Mohammed «ﷺ» de la Mecque à Médine en 622 après J.-C., un événement qui marque la fondation de la communauté musulmane. Un événement connu sous le nom de la hijra.

Il est important de rappeler que le 10ᵉ jour de Muharram, connu sous le nom de Achoura, est également considéré comme un jour férié en Algérie. Cette année, Achoura coïncidera donc avec le mercredi 17 juillet 2024.

