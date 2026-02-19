1ᵉʳ jour du Ramadan : visite surprise d’un ministre dans une résidence universitaire à Alger

Le premier jour du mois de Ramadan 2026 a été marqué par une visite inattendue du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari. Le 19 février, le responsable gouvernemental s’est rendu sans préavis à la résidence universitaire de Ben Aknoun (filles), située à Alger, afin d’évaluer sur le terrain la qualité des services offerts aux étudiantes.

À LIRE AUSSI : Stations SDEM : L’Algérie investit 1 milliard USD dans ces 3 wilayas

Cette visite intervient dans un contexte particulier. Le début du mois sacré représente souvent une période de forte pression sur les structures d’hébergement universitaire, notamment en matière de restauration et d’organisation interne. Le ministre a ainsi souhaité s’assurer que les conditions d’accueil, d’alimentation et d’accompagnement des étudiantes étaient adaptées à cette période.

Un contrôle au premier jour du Ramadan

Selon les informations communiquées, cette sortie s’inscrit dans le cadre d’un programme de suivi régulier engagé par le ministère. L’objectif affiché est d’améliorer en continu les prestations au sein des résidences universitaires à travers le pays, notamment durant les périodes sensibles où la demande augmente.

Au cours de sa tournée, le ministre a visité plusieurs espaces de la résidence. Il s’est rendu au restaurant universitaire pour examiner la qualité des repas servis le premier jour du Ramadan. Il a également inspecté les pavillons et certaines chambres afin d’évaluer les conditions d’hébergement.

À LIRE AUSSI : Opinion Index 2025 : 87% des Arabes contre la reconnaissance d’Israël… quel score pour l’Algérie ?

Des échanges directs ont eu lieu avec les étudiantes résidentes. Celles-ci ont pu exprimer leurs préoccupations et faire part de leurs observations concernant les services proposés. Le ministre aurait insisté sur le respect strict des normes d’hygiène, de propreté et d’organisation, tout en rappelant l’importance d’assurer des repas équilibrés et de qualité pendant le mois sacré.

Garantir un climat propice aux études

Au-delà des aspects matériels, Kamel Baddari a souligné la nécessité de garantir un environnement calme et favorable à la réussite académique. La période du Ramadan coïncide souvent avec des obligations pédagogiques importantes, des travaux à rendre et des préparations aux examens.

À LIRE AUSSI : 1er jour du Ramadan en Algérie : à quoi s’attendre côté météo ce jeudi 19 février ?

Le ministre a rappelé que les résidences universitaires ne doivent pas seulement offrir un hébergement, mais aussi constituer un cadre de vie stable, sécurisé et motivant. L’amélioration des conditions de séjour fait partie, selon lui, d’une vision globale visant à renforcer la qualité de l’enseignement supérieur.

Vers un renforcement du contrôle de terrain

Cette visite surprise illustre la volonté du ministère de privilégier l’évaluation directe sur le terrain plutôt que de se limiter aux rapports administratifs. D’autres sorties similaires pourraient être programmées dans différentes wilayas afin d’assurer un suivi permanent des services universitaires.

À LIRE AUSSI : Air Algérie vise 10 millions de passagers en 2026 après une année record

À travers cette démarche, les autorités entendent renforcer la confiance des étudiants et améliorer progressivement la qualité de vie au sein des campus algériens, en particulier durant des périodes clés comme le mois de Ramadan.