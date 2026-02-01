1ᵉʳ jour du Ramadan 2026 : les calculs astronomiques fixent la date

Le Centre International d’Astronomie (IAC) a publié ses prévisions concernant l’observation du croissant lunaire. Selon les données scientifiques, la vision du premier jour de Ramadan s’annonce complexe, voire impossible dans la majorité du monde musulman le mardi 17 février.

En effet, la majorité des pays musulmans procéderont à l’observation de la lune le mardi 17 février 2026. Cependant, le rapport du Centre International d’Astronomie est catégorique : la vision du croissant sera impossible ce soir-là, que ce soit à l’œil nu, au télescope ou même via les technologies d’imagerie astronomique les plus sophistiquées.

Pour les pays qui exigent une observation visuelle stricte pour valider le début du mois hégirien, le mercredi 18 février devrait être considéré comme le jour complétant le mois de Chaâbane. Par conséquent, le jeudi 19 février 2026 marquerait le premier jour du mois sacré de Ramadan.

1er jour du mois de Ramadan : État des lieux dans les capitales musulmanes

Le rapport détaille des conditions d’observation particulièrement défavorables pour la journée de mardi :

Jakarta : La lune se couchera six minutes avant le soleil.

: La lune se couchera six minutes avant le soleil. Riyad et Dubaï : La lune disparaîtra quasiment au même moment que le soleil (quelques secondes d’écart), rendant toute distinction impossible.

: La lune disparaîtra quasiment au même moment que le soleil (quelques secondes d’écart), rendant toute distinction impossible. Le Caire et Alger : Bien que la lune se couche respectivement 2 et 6 minutes après le soleil, son élongation (distance angulaire avec le soleil) restera bien trop faible.

Le Centre rappelle à ce titre la « limite de Danjon ». Cet astronome français a démontré qu’il est impossible de distinguer un croissant lunaire si sa distance angulaire avec le soleil est inférieure à environ 7 degrés. Or, le 17 février, cette distance ne dépassera pas 1,3 degré dans la plupart des régions arabes.

Un signe céleste : L’éclipse annulaire

Pour confirmer cette impossibilité technique, un événement astronomique majeur aura lieu le mardi après-midi : une éclipse annulaire de soleil. Visible depuis le sud de l’Afrique et l’Antarctique, cette éclipse coïncidera avec le coucher du soleil dans une grande partie de l’Asie et du monde arabe.

L’éclipse étant, par définition, une conjonction visible, elle prouve scientifiquement que la lune ne peut être observée sous forme de croissant dans les heures qui suivent immédiatement le phénomène.

Le Centre International d’Astronomie a publié des cartes de visibilité mondiales utilisant un code couleur précis :

Zone rouge (Impossible) : La lune se couche avant le soleil.

: La lune se couche avant le soleil. Zone bleue/rose (Télescope requis) : Observation très difficile, limitée aux experts.

: Observation très difficile, limitée aux experts. Zone verte (Visible à l’œil nu) : Uniquement possible le mercredi 18 février dans certaines parties du monde.

En conclusion, si certains pays pourraient annoncer le début du jeûne pour le mercredi 18 février sur la base de calculs astronomiques globaux, la majorité de la sphère islamique, attachée à la vision physique ou aux critères de visibilité régionale, devrait vraisemblablement débuter le Ramadan le jeudi 19 février 2026.