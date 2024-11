1ᵉʳ jour du Ramadan 2025 : les calculs astronomiques fixent la date

Les musulmans du monde entier attendent avec impatience le mois sacré du Ramadan. Selon les calculs astronomiques les plus récents, le premier jour du Ramadan 2025 devrait tomber un samedi 1ᵉʳ mars 2025.

Il est important de noter que ces dates sont susceptibles d’être confirmées ou ajustées après l’observation du croissant lunaire par la Commission nationale d’observation du croissant lunaire.

D’après les prévisions, le Ramadan 2025 devrait durer 29 jours. Ainsi, l’Aïd el-Fitr, marquant la fin du jeûne, serait célébré le dimanche 30 mars 2025.

Comme chaque année, la durée du jeûne variera en fonction des régions du monde et de la latitude. Pour les premiers jours du Ramadan, les fidèles pourront s’attendre à des jeûnes d’environ 13 heures dans de nombreux pays arabes.

Cependant, au fur et à mesure que le mois avancera, la durée du jeûne s’allongera progressivement pour atteindre près de 14 heures à la fin du Ramadan.

Ces dates sont basées sur des calculs astronomiques et peuvent être sujettes à modification. Ainsi, la date officielle du Ramadan 2025 et de l’Aïd el-Adha en Algérie sera déterminée par observation directe du croissant lunaire et annoncée par le Ministère des Affaires religieuses et des Wakfs.

Ces prévisions sont d’ailleurs confirmées par Ibrahim Al Jarwan, astronome renommé et directeur du planétarium de Sharjah. Selon ses calculs, le premier jour du Ramadan 2025 devrait coïncider avec le 1er mars, une date qui rejoint les estimations générales.

L’autorité d’Ibrahim Al Jarwan en matière de calculs astronomiques relatifs au calendrier islamique fait de ses prévisions une référence attendue chaque année par les musulmans du monde entier.

Pour rappel, le 1er jour du Ramadan 2024, correspondant à l’année 1445 de l’hégire, était le lundi 11 mars.

Comment est déterminé le 1er jour du Ramadan dans les différents pays musulmans ?

La détermination du premier jour du Ramadan varie selon les pays et les traditions. Si la majorité des pays musulmans privilégient l’observation visuelle de la nouvelle lune, d’autres optent pour des calculs astronomiques.

En effet, la tradition veut que le début du Ramadan soit déterminé par l’apparition du croissant lunaire. C’est une pratique ancestrale, ancrée dans les enseignements du Prophète.

Ainsi, dans de nombreux pays arabes et musulmans, des comités d’observation sont mis en place pour scruter le ciel et confirmer visuellement cette nouvelle lune. En Arabie Saoudite, par exemple, c’est la Cour suprême qui est chargée de cette mission cruciale. En Algérie, c’est la Commission nationale d’observation du croissant lunaire qui est responsable de cette tâche.

Toutefois, cette méthode traditionnelle cohabite avec des approches plus scientifiques. Certains pays, comme la Turquie, préfèrent se baser sur des calculs astronomiques précis pour fixer les dates du Ramadan.

Cette méthode permet une plus grande prévisibilité, mais elle ne fait pas l’unanimité au sein de la communauté musulmane.