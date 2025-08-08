1ʳᵉ opération de cathétérisme cardiaque à Laghouat : un soulagement pour les patients du sud

Le centre hospitalier mixte Colonel Lotfi d’El Oued a réalisé, pour la première fois dans le sud algérien, une opération de cathétérisme cardiaque diagnostique et thérapeutique. Une avancée médicale majeure qui marque un tournant dans la prise en charge des maladies cardiovasculaires dans la région.

Le centre hospitalier mixte Colonel Lotfi, doté de 240 lits, a franchi une étape historique en réalisant sa première intervention de cathétérisme cardiaque au sein de l’unité spécialisée en cardiologie interventionnelle.

L’opération, dirigée par un professeur assistant et chef de l’unité, s’est déroulée avec la participation active d’un personnel médical et paramédical hautement qualifié. Cette réussite témoigne du savoir-faire acquis grâce à des années de formation et de préparation technique.

Un soulagement pour les patients du sud

Jusqu’à présent, les patients nécessitant ce type d’intervention devaient être orientés vers des hôpitaux situés dans le nord du pays, entraînant des déplacements coûteux et fatigants pour les malades et leurs familles.

Avec cette nouvelle capacité médicale, les habitants de Laghouat et des wilayas voisines pourront désormais bénéficier d’un traitement spécialisé sans quitter leur région, ce qui réduira les délais de prise en charge et améliorera le confort des patients.

Vers un pôle régional de cardiologie

L’hôpital Colonel Lotfi ambitionne de devenir une référence régionale en cardiologie et chirurgie cardiovasculaire. L’unité de cathétérisme poursuivra ses activités en respectant les standards internationaux, avec pour objectif d’élargir la gamme des interventions, y compris les opérations complexes.

Selon la direction de l’établissement, cette avancée s’inscrit dans la stratégie nationale visant à renforcer les services de santé spécialisés dans le sud algérien, afin de réduire les inégalités d’accès aux soins.

Cette première opération de cathétérisme cardiaque à Laghouat ouvre la voie à une prise en charge plus équitable des maladies cardiovasculaires dans le pays. Reste à savoir si cette réussite pourra inspirer d’autres structures hospitalières du sud à développer, elles aussi, des services médicaux hautement spécialisée.