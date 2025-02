Une 1ʳᵉ en Afrique : une université algérienne va enseigner la médecine via le Métavers

Dans une démarche pionnière vers la numérisation de l’enseignement médical, l’Université de Saïda Dr. Moulay Tahar, en collaboration avec les startups Condor Electronics, Anatomis Advanced Diagnostics et Digi-RootsXR, a annoncé l’ouverture de l’Espace de Simulation Immersive et Métavers pour l’Enseignement de la Médecine (ESIMAM), une première en Afrique.

Ce projet ambitieux fait suite au succès du prototype de la table de dissection virtuelle made in Algeria, TechRih, dévoilée le 17 avril 2024 lors du Salon International des Équipements Médicaux (SIMEM) à Oran, puis présentée officiellement au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique le 8 mai 2024, en présence du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que du ministre de l’Économie de la Connaissance et des Startups.

La TechRih a également retenu l’attention des plus hautes autorités, ayant été présentée au Président de la République lors de la Journée de l’Étudiant le 19 mai 2024. Une version quasi-finale a ensuite été dévoilée lors de la Conférence Africaine des Startups (ASC), tenue au Centre International des Conférences (CIC) d’Alger du 5 au 7 décembre 2024, avec des modèles de 65 et 85 pouces.

Une révolution dans l’enseignement médical : l’Université de Saïda inaugure un espace de simulation unique en Afrique

L’ESIMAM représente un bond qualitatif dans le domaine de l’enseignement médical numérique, offrant un environnement éducatif sophistiqué et interactif basé sur l’apprentissage immersif (Immersive Learning – IL). Cet espace s’appuie sur plusieurs technologies de pointe, notamment :

La dernière version de la table de dissection algérienne TechRih

Des écrans géants pour renforcer l’expérience d’apprentissage immersif

Vingt casques de réalité virtuelle (VR) permettant d’explorer les organes humains en 3D

Un logiciel avancé développé par Digi-RootsXR, offrant un environnement éducatif interactif et immersif

Ce projet marque une étape majeure dans la numérisation et la modernisation des méthodes d’enseignement des sciences médicales. Il met à la disposition des étudiants et des académiciens des outils technologiques de pointe qui favorisent l’interaction et l’expérience sensorielle directe, contribuant ainsi à améliorer la qualité de l’enseignement médical.

Avec ce projet innovant, l’Université de Saïda Dr. Moulay Tahar réaffirme son engagement en faveur du développement de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en investissant dans la technologie et l’innovation.

