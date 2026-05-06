1ʳᵉ au Maghreb : le FMI valide le bond du PIB de l’Algérie vers le cap des 400 mds fixé par Tebboune

La scène économique africaine s’apprête à connaître un basculement majeur dans la hiérarchie des puissances. Alors que les incertitudes planétaires pèsent sur la croissance mondiale, l’Algérie tire son épingle du jeu avec une vigueur qui bouscule les prévisions les plus prudentes. Selon les dernières estimations du Fonds monétaire international (FMI), le PIB de l’Algérie devrait dépasser les 317 milliards de dollars à l’horizon 2026.

Derrière les chiffres, se cache une réalité qui place désormais l’Algérie dans un cercle très fermé, dominant son voisinage immédiat tout en s’imposant comme une locomotive continentale. Ce n’est plus seulement une question de ressources souterraines, mais bien le résultat d’une mutation structurelle qui commence à porter ses fruits.

PIB de l’Algérie en 2026 : une progression confirmée par le FMI et un leadership régional renforcé

Le FMI anticipe un Produit intérieur brut de 317,17 milliards de dollars en 2026, contre 285,72 milliards en 2025. Cette progression confirme une trajectoire ascendante amorcée ces dernières années.

Avec ce niveau, l’Algérie se positionne :

1ère économie du Maghreb

4e puissance économique en Afrique , derrière l’Afrique du Sud, l’Égypte et le Nigeria

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Dans le détail régional, l’écart reste marqué avec les autres pays du Maghreb :

Maroc : 194 milliards USD

194 milliards USD Tunisie : 60 milliards USD

: 60 milliards USD Libye : 52 milliards USD

Cette hiérarchie illustre un poids économique consolidé à l’échelle régionale.

Une croissance supérieure à la moyenne mondiale portée par la diversification

Le rythme de croisière adopté par Alger interpelle les analystes internationaux. Avec une prévision de croissance de 3,8% pour 2026, l’Algérie surpasse la moyenne mondiale, qui stagne autour de 2,8%

Cette performance s’explique par plusieurs facteurs :

Le maintien des recettes issues des hydrocarbures (pétrole et gaz)

La montée en puissance des secteurs hors hydrocarbures

L’augmentation progressive des exportations

Les secteurs concernés par cette diversification incluent :

L’industrie

L’agriculture

Les services

Cette évolution traduit un rééquilibrage progressif du tissu économique, même si les hydrocarbures restent un pilier central.

Une hausse notable du PIB par habitant et un éclairage via la PPA

Pour mieux saisir l’ampleur de cette puissance, il faut observer le PIB sous l’angle de la Parité de pouvoir d’achat (PPA). En ajustant les chiffres au coût réel de la vie, le FMI estime la richesse produite à 941,54 milliards de dollars pour 2026 (6 628 dollars en 2026, contre 6 046 dollars en 2025), offrant une image bien plus fidèle de la capacité de consommation et de production réelle du pays.

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Des fondamentaux économiques jugés solides

Les projections du FMI s’appuient sur plusieurs autres indicateurs récents :

Une croissance supérieure à 3% en 2025

Une progression de plus de 5% des secteurs hors hydrocarbures

Une inflation contenue autour de 1,7% sur les neuf premiers mois

sur les neuf premiers mois Un endettement faible et une position extérieure stable

Ces éléments renforcent la crédibilité des prévisions à moyen terme.

Ainsi, l’objectif présidentiel de franchir la barre des 400 milliards de dollars de PIB à l’horizon 2027 semble désormais s’inscrire dans une trajectoire réaliste. Le gouvernement mise sur une contribution industrielle s’élevant à 15% du PIB d’ici 2030, contre 5% aujourd’hui, marquant ainsi la fin de l’ère de la dépendance exclusive.