08 mars 2021 : Les femmes marchent à Béjaïa

À l’occasion de la célébration de la journée internationale des femmes, célébrée tous les ans à la date du 8 mars, des dizaines de femmes sont sorties dans les rues de Bejaia, pour revendiquer leurs droits et confirmer leur engagement et leur soutien au Hirak.

Rassemblées sur l’esplanade de la maison de la Culture, les centaines de manifestantes ont déployé des banderoles et des pancartes qui renseignent sur une double orientation de la manifestation d’aujourd’hui.

Les manifestantes ont appelé à une Algérie libre et démocratique, et au respect des libertés dans différents domaines qui connaissent des représailles. Par ailleurs, elles ont revendiqué » les droits des femmes en Algérie «, » une égalité effective « , et ont exigé » le changement du système et son départ définitif «.

Outre les mots d’ordre spécifiques concernant les droits des femmes, dont l’abrogation du code de la famille et la consécration de l’égalité entre les genres, d’autres slogans, tels, » Libérez les détenus », “l’Etat civile non militaire”, “Pouvoir assassin” ou encore “une justice indépendante”, sont également entonnés par les manifestantes.