8 mars 2021 : Grandiose marche des femmes à Alger

À l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, une grandiose manifestation de rue de centaines de femmes qui se sont rassemblées au centre d’Alger, plus précisément à place Maurice Audin.

En effet, vers 13 h 00, des centaines de femmes ont enclenché une marche à travers les rues de la capitale, pour réclamer leurs droits, mais aussi le départ du système en place.

La foule a entamé sa marche en se dirigeant vers la Grande poste et en scandant les slogans habituels du hirak : «Dawla madania, machi askaria !» (Etat civil pas militaire), «Qolna el îssaba t’roh !» (On a dit la bande doit partir), «Djazaïr horra dimocratia !» (Algérie libre et démocratique), ( Pouvoir assassin).

Comme en écho à ce slogan, la foule, composée essentiellement de femmes, des femmes de tout âge et de toute condition, scandait: «Ma djinache nahtaflou ya issaba, djina bach tarahlou ya îssaba!» (On n’est pas venus faire la fête, on est venus pour vous obliger à partir). On l’aura compris: ce 8 mars 2021 a des accents insurrectionnels et vient rappeler comme de juste que cette date symbolique, c’est avant tout un moment de lutte, une séquence d’une longue marche de la dignité pour les droits des femmes.