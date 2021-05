08 mai 1945 : marche grandiose à Kherrata

À l’occasion de la commémoration de la Journée nationale de la Mémoire et du 76e anniversaires des événements du 8 mai 1945 à Sétif, Guelma et Kherrata, des marches ont eu lieu dans plusieurs wilayas du pays, pour commémorer cette date historique et réclamer un changement en Algérie.

La région de Kherrata considérée comme le point de départ du Hirak ( la grande marche de Kherrata du 16 février 2019), a abrité hier 08 mai, une marche historique en commémoration des massacres du 8 mai 1945, et dans le cadre de la continuité du mouvement de contestation populaire Hirak.

En effet, des milliers de manifestants ont répondu présent et plusieurs centaines de militants, d’activistes et des figures emblématiques du Hirak issues des quatre coins du pays, ont participé à la marche historique, en dépit de la fatigue, du jeûne et des températures élevées de cette journée.

Le combat continu

Les manifestants présents sur place, ont rendu un vibrant hommage aux martyrs et aux victimes de la sanglante répression par la France de manifestations indépendantistes le 8 mai 1945.

D’autre part, les manifestants ont scandé des slogans habituels du mouvement populaire Hirak, affirmant que le combat pacifique continu, appelant à la libération des détenus d’opinions en Algérie. « Généraux à la Poubelle », « Etat civil et non militaire », « Y’en a marre des généraux », « Libérez les otages », ont-ils scandé.